Lujo al infinito: QX80 AUTOGRAPH 2026.

INFINITI presentó en México su SUV buque insignia en la versión más equipada hasta la fecha. El modelo marca el inicio de una nueva era de lujo para la marca, ya está disponible en los 19 distribuidores autorizados en el país. Su concepto de diseño, denominado “Artistry in Motion”, tiene como objetivo proyectar la fuerza del movimiento con elegancia y precisión.

INFINITI QX80 Autograph 2026

Por fuera, QX80 Autograph incorpora elementos inspirados en la cultura japonesa. La parrilla frontal remite a los bosques de bambú, mientras que el diseño vertical de los faros Digital Piano Key y el logo iluminado refuerzan su identidad visual. Las manijas retráctiles se despliegan automáticamente al detectar la cercanía del usuario y se combinan con el sistema de bienvenida INFINITI Light Path, que ilumina el entorno inmediato del vehículo como un tapete de luz. Además, esta versión integra rines de 22 pulgadas, completando una presencia imponente y distintiva.

INFINITI QX80 Autograph 2026

El interior ha sido diseñado bajo el principio japonés de hospitalidad o “Omotenashi”, orientado al confort de todos los pasajeros. Con capacidad para siete ocupantes, el QX80 Autograph cuenta con asientos en piel semianilina, detalles en madera de fresno y aluminio. Los asientos de la primera y segunda fila ofrecen funciones de ventilación, calefacción y masaje. Además, el sistema Biometric Cooling, que permite detectar la temperatura corporal del pasajero trasero y enfriar el asiento mediante ventilación dirigida, tecnología exclusiva en su segmento.

En términos tecnológicos, destaca el sistema de infoentretenimiento compuesto por dos pantallas de alta definición que, juntas, suman 28.6 pulgadas. El sistema es compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos. El audio corre a cargo de Klipsch, con un sistema de 24 bocinas y opción de sonido exclusivo para el conductor mediante Klipsch Driver Optimized Mode, que permite una experiencia auditiva individual sin interferir con los demás ocupantes.

INFINITI QX80 Autograph 2026

La motorización corre a cargo de un motor V6 Twin-Turbo de 3.5 litros, capaz de generar 450 caballos de fuerza y 516 lb-pie de par motor, acoplado a una transmisión automática de nueve velocidades, suspensión neumática y tracción integral permanente. El QX80 ofrece seis modos de manejo: Estándar, Personal, Eco, Sport, Nieve y Arrastre, permitiendo adaptar su comportamiento a distintos escenarios de conducción.

INFINITI QX80 Autograph 2026

En cuanto a seguridad y asistencias, el QX80 incorpora el sistema ProPILOT Assist 1.1, que combina múltiples asistencias de conducción con navegación predictiva. Entre ellas, destacan el control de crucero inteligente, asistencia de mantenimiento de carril, vista panorámica 3D y diversas alertas de colisión. Este conjunto de tecnologías busca no solo prevenir incidentes, sino también reducir la fatiga del conductor en trayectos largos.

INFINITI QX80 Autograph 2026 (NISSA_DESIGN)

INFINITI QX80 Autograph 2026 llega como una propuesta que equilibra potencia, diseño, confort, tecnología y exclusividad. Al integrar innovación con atención al detalle, la marca redefine su visión de lujo inteligente en el segmento de los SUV de gran tamaño.