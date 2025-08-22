Este festival reunió superautos con récords, conceptos futuristas y ediciones únicas.

CADILLAC CONCEPT

La gama de la Serie V de Cadillac expande su portafolio con el lanzamiento de su auto concepto Elevated Velocity, un crossover eléctrico todoterreno con un diseño 2+2, que llega para sumarse a los recientes LYRIQ-V y OPTIQ-V. El proyecto combina la mejor tecnología avanzada con detalles artesanales de lujo, así como una plataforma elevada calibrada para un desempeño todoterreno. Hipotéticamente contaría con tres modos de manejo: Welcome, Elevated y Velocity. Buena idea o fantasía, el tiempo lo dirá.

Cadillac Concept

DOS CORVETTE

Chevrolet presentó dos nuevos conceptos de Corvette: CX y CX.R Vision Gran Turismo. Aunque ninguno está destinado para producción, ambos vehículos servirán como inspiración para el nuevo lenguaje de diseño de la futura gama de este modelo. Estos Corvette son los últimos dos concept car de este modelo que se presentarán en el año, parte de la estrategia de diseño de GM y que involucró a varios estudios de la compañía a nivel global, fabricados en el Chevrolet Performance Studio en Warren, Michigan.

Corvette CX and CX.R (Nick Dimbleby)

INSPIRADO EN LOS 90

BMW presentó el M850i Edición M Heritage 2026, que evoca al Serie 8 original de la década de los 90, a través de su diseño y cinco acabados de pintura históricos de la marca. Este modelo estará limitado a solo 500 unidades a nivel mundial, en ciertos mercados selectos. La serie comenzará su producción en noviembre de este año y se espera que las entregas comiencen en el primer trimestre de 2026, con un precio de 130,400 USD, más 1,175 USD por gastos de envío.

BMW M850i 2026

DEPORTIVO CONCEPTO

El nuevo Lexus Sport Concept es un deportivo de estilo futurista y progresivo que busca representar la esencia de la velocidad de la firma de lujo japonesa parte de grupo Toyota. Adelanta la nueva filosofía y aspecto que podría tener los futuros autos de la marca, específicamente los siguientes coupés deportivo. Aún no se revelan más detalles técnicos o de tecnología sobre este auto concepto de Lexus, sin embargo, podría compartir tecnología de otros conceptos de la marca, como baterías de estado sólido, una autonomía de más de 700 km y un 0-100 km/h de cerca de dos segundos.

Lexus

CARBONO LÍQUIDO

Ford presentó la última versión del Mustang GTD, ahora con el paquete Liquid Carbon, que utiliza fibra de carbono sin pintura en la carrocería. Este deportivo cuenta con una caja trans eje de ocho velocidades acoplada a un motor V8 de 5.2 litros para generar una potencia de más de 800 caballos de fuerza. Logra reducir un poco el peso gracias a la fibra de carbono expuesta, que también reemplaza la lámina metálica de los paneles de las puertas, sin olvidar el cofre, el techo y la tapa de la cajuela.

Carbono Líquido

BUGATTI A LA MEDIDA

Brouillard, el primer superdeportivo del nuevo servicio de personalización exclusivo de Bugatti, Programe Solitaire, hizo su primera aparición mundial. Desde su silueta hasta los interiores de este auto, el Brouillard representa un homenaje a una de las pasiones más preciadas de Ettore Bugatti: la equitación. Este coupé cuenta con la plataforma W16 de Bugatti y su motor de cuatro turbocompresores que genera hasta 1,578 caballos de fuerza, con un diseño y acabados irrepetibles.

Bugatti

FENOMENO

Automobili Lamborghini presentó su nuevo deportivo, presumiendo el motor V12 más potente de su historia, el Lamborghini Fenomeno. Este vehículo, que estará limitado a solo 29 unidades en todo el mundo, monta con el característico V12, junto con tres motores eléctricos que alcanzan una potencia total de 1,065 caballos de fuerza; asimismo cuenta con soluciones técnicas incorporadas por primera vez en Lamborghini, como el sensor 6D y los frenos carbocerámicos CCM-R Plus. El nombre proviene, según la tradición Lamborghini, de un toro que corrió en Morelia, en 2002.

Lamborghini Fenómeno

CONCEPTOS TODOTERRENO

Basados en el INFINITI QX80 2025, la firma japonesa de lujo presentó dos SUV concepto todoterreno: los prototipos QX80 Track Spec y QX80 Terrain Spec. El primero es la interpretación de alto rendimiento del SUV de gran tamaño, mientras que el Terrain Spec ofrece a los fanáticos del off-road la posibilidad de aventurarse en casi cualquier lugar. Ambos conceptos cuentan con un motor V6 biturbo de 3.5 litros que incorpora un nuevo sistema de turbocompresor y escape, que genera más de 650 hp.

INFINITI QX80 Track Spec

ACABADO DEFINITIVO

Bentley Motors presentó un encargo especial, que cuenta con uno de los acabados de pintura más complejos de la firma hasta la fecha: Ombre by Mulliner. El pintado se realiza en Dream Factory de Bentley en Crewe, Inglaterra, y toma más de 56 horas de trabajo a mano por parte de dos pintores, para crear la transición entre dos colores a lo largo de la carrocería. Esta nueva técnica ya está disponible para los usuarios en tres colores diferentes a través de Mulliner, la división de diseño a medida de la firma.

Bentley Ombre by Mulliner

ESPECIALES

El fabricante británico de deportivos y superautos Gordon Murray Special Vehicles (GMSV), presentó sus dos primeros modelos, como parte de un tributo a Le Mans: el GMSV S1 LM y GMSV ' Le Mans GTR. La empresa lanzó, 30 años después, dos vehículos inspirados en el auto ganador de Murray en la prestigiosa carrera en 1995. Es el caso del GMSV S1 LM, es un encargo a medida de un cliente; mientras que del GTR se fabricarán 24 modelos inspirados en los mejores coches de cola larga de la historia.

Gordon Murray

NUEVA PIEL

McLaren presentó un nuevo acabado exterior para su Le Mans Hypercar, que ya está disponible para los clientes del programa exclusivo de la marca Project: Endurance, que hace un guiño al McLaren M16, ganador de las 500 Millas de Indianápolis de 1974. Este vehículo hará su debut competitivo en el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) de la FIA de 2027. La nueva piel del Hypercar consta en su mayoría de un tono naranja con una franja azul central y una estrella blanca en el techo, en alusión a la bandera de Texas.

Mclaren

OCTAVIA

El fabricante de automóviles personalizados Ringbrothers presentó su Aston Martin DBS “OCTAVIA” de 1971, su construcción más avanzada hasta la fecha. Representa más de 12 mil horas combinadas de artesanía e ingeniería. El vehículo cuenta con un motor V8 de 5.0 litros de Ford Performance, acoplado a una caja manual de seis velocidades, junto con un supercargador Harrop Performance de 2.65 litros de diseño especial que en conjunto generan 805 caballos de fuerza en su versión de calle.

Octavia