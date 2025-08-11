Este SUV americano, con 5 pantallas, es uno de los más grandes y acaba de llegar a México.

Durante casi tres décadas, Navigator ha sido referente indiscutible entre los SUV grandes de lujo. Hoy, más que una evolución, el nuevo Lincoln Navigator 2025 es el mejor intento por mantener su posición como santuario rodante, con una dosis renovada de diseño, digitalización e indulgencia multisensorial.

Lincoln Navigator

El cambio más evidente está al frente: una parrilla imponente con barra de luz integrada que enciende secuencialmente al detectar la cercanía del conductor. Los nuevos faros traseros en ancho completo y emblemas iluminados refuerzan esa sensación de bienvenida. El perfil mantiene su esencia sobria y elegante, con detalles satinados en lugar de cromo, y rines que ahora alcanzan hasta 24 pulgadas. Es simplemente gigantesco, aunque hay que recordar que en una versión un poco más alargada por 10 cm para dar espacio extra a la cajuela.

Lincoln Navigator

Por dentro, la nueva pantalla panorámica de 48 pulgadas (dos pantallas juntas) marca un antes y después. Más que un adorno, esta interfaz permite al conductor tener información proyectada en su línea de visión, controlando todo con comandos de voz o gestos desde el volante, mientras los pasajeros acceden a entretenimiento vía Google Play cuando el vehículo está detenido. Es como la interpretación del Lincoln de la posición de manejo de un Peugeot i-cockpit, pero sobre dimensionado, con un volante pequeño y una posición de manejo a la que hay que acostumbrarse, pero que eventualmente termina siendo espectacular.

Lincoln Navigator

Pero lo verdaderamente distintivo de esta nueva generación está en la experiencia de uso. Lincoln propone aquí un “spa sobre ruedas”: la función Rejuvenate adapta el asiento con masaje y calefacción, ajusta la iluminación ambiental, el aroma y reproduce visuales relajantes como cascadas o auroras boreales. La idea no es solo viajar, sino sentirnos renovados antes o depués de manejar. Es un vehículo que no pretende esconder su tamaño ni su misión de transportar hasta ocho personas en un entorno de calma. La segunda fila hereda el nivel de confort de la primera: asientos tipo capitán con masaje, calefacción, ventilación y hasta consola central con cargador inalámbrico en versiones Black Label. En la tercera fila, las amenidades continúan, incluyendo calefacción, una banca 40/20/40 eléctrica y materiales de la misma calidad.

Lincoln Navigator

Al volante, el sediento V6 biturbo de 3.5 litros con 440 hp y 510 lb-pie heredado directamente de los modelos Raptor de Ford, sigue siendo protagonista, aunque mucho más docil. La entrega de potencia es progresiva, pero directa. La caja de 10 velocidades es muy discreta, y relajada. Pese al tamaño y peso, el vehículo se comporta con aplomo gracias a la suspensión, que filtra con elegancia y mantiene la carrocería algo controlada en caminos sinuosos. No busca ser deportivo, pero sí lo suficientemente estable para que los trayectos largos no generen fatiga. BlueCruise es ahora estándar en Estados Unidos y permite conducción manos libres en autopista, con funciones nuevas como cambio automático de carril, y a pesar de qué aquí están los fierros, en México aún no es operable. Con cámara de intersección, vista lateral en pantalla al accionar direccionales y capacidad de remolque cercana a cuatro toneladas, queda claro que este SUV no es solo confort: también es funcional.

Lincoln Navigator

La propuesta de Lincoln va más allá del diseño o la ficha técnica. Se trata de una experiencia emocional. Todo está pensado para lograr una sensación de santuario y seguridad en familia: el aislamiento, la iluminación, los aromas, el sonido 3D con 28 bocinas Revel, el diseño envolvente del tablero y la libertad que da un espacio donde todo se siente bajo control. Navigator no es simplemente un medio de transporte: es un refugio en movimiento, donde el lujo deja de ser un adjetivo y se convierte en una forma de vida.

FICHA TÉCNICA