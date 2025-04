Todo Lamborghini será híbrido en 2025: el CEO nos revela su estrategia de electrificación.

¿Sería posible pensar en crecer la marca con un nuevo modelo, como un pequeño supersport SUV basado en la plataforma PPE, por ejemplo, y tal vez fabricando fuera de Sant’Agata Bolognese?

La segunda parte de la pregunta es fácil: No, no estamos planeando hacer producción fuera de Santa Agata, porque para nuestro tipo de negocio las raíces son importantes, y también la localización, porque tenemos muchos fanáticos y clientes que vienen a visitar no solo la fábrica, sino también el museo.

Ahora, hablando de un modelo adicional, cuando miramos la idea de los diferentes segmentos o estilos de carrocería, establecimos que nunca habría nada bajo el Urus de hoy. Estamos planeando un cuarto y nuevo modelo, que será nuestro primer auto eléctrico, que tendrá un estilo de cuerpo diferente. Será un GT de 2 puertas, 2+2, y este coche será presentado o lanzado a finales de esta década.

Lamborghini 2025

¿Cómo se ven los procesos de electrificación dentro de la marca para los próximos años?

Haremos híbrida toda la línea este año. Empezamos con el V12, luego el Urus SE, y este año también viene el Temerario. Este es el primer paso de nuestra estrategia para ser la primera fábrica de super deportivos que tenga una línea completamente híbrida.

Vamos a mantener la promesa de tener más prestaciones y menos emisiones. Esto es algo que los clientes aprecian, por lo que la retroalimentación es muy positiva.

¿Cuál es su estrategia de entrega de vehículos a los nuevos clientes? a veces parece que el proceso tarda mucho.

Nos gusta tener clientes esperando un poco en lugar entregar los autos al mercado inmediatamente, esto genera deseo y el entendimiento del valor de esperar por lo que vale la pena. A veces tenemos que tener un poco de paciencia. También es parte de la experiencia y estrategias para preservar el valor de los autos de nuestros clientes.

Así que continuaremos con esa aproximación, intentando siempre aumentar un poco el número del año anterior, pero nunca por encima de la demanda. ¿Cuánto tiempo tiene el cliente para esperar para obtener sus autos? En promedio, es un año y medio.

¿Crees que estamos llegando a un límite de desempeño? Tenemos el famoso “acuerdo de caballeros” en Alemania a 250 kilómetros, pero ustedes venden super deportivos cada vez más rápidos ¿vale la pena intentar ir más allá de 500 km/h o hacer de 0 a 100 km/h en menos de dos segundos?

No, no podemos detenernos. Cuando hablamos de números, hay ciertas cifras, como la aceleración, que ahora con los autos eléctricos si lo haces repetidamente, te sientes enfermo, te mareas. Sí que hay un límite, un límite físico, donde ya no es tan emocionante sino incluso doloroso. Por la velocidad máxima, será una barrera que seguiremos intentando romper todo el tiempo. Nuestros autos son números, y continuaremos trabajando en esos números, no sólo con la aceleración y la velocidad máxima, también con las distancias de frenado y la relación peso/potencia.

Con la electrificación de nuestra gama, estamos creando aún más potencia y rompiendo cifras cada día, además de apostar también al desempeño y la forma en la que se manejan otros autos, uno de nuestros sellos característicos. No buscaremos un acuerdo de caballeros italianos, queremos ser mejores e ir más rápido. La aceleración y los números no se detienen... no se detienen. No sé si es bueno o malo, pero no se detienen.

Lamborghini 2025

¿Consideras que Lamborghini vuelva a la Fórmula 1 en un momento?

No, no hay planes. Esa estrategia en el grupo ahora está en las manos de Audi. Comenzarán el próximo año, y creo que para un grupo como el nuestro, es suficiente. Lo harán muy bien y les deseo la mejor de las suertes.