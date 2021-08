Prueba de manejo Nissan Kicks 2021: precios, equipamiento y tecnología

El portafolio de vehículos de Nissan ha sufrido grandes cambios en los últimos años, comenzando por Sentra y Versa. Ahora percibimos un muy buen nivel de equipamiento acompañado de materiales y ensambles de una calidad superior a lo que nos tenía acostumbrados la marca.

Nissan Kicks 2021 El nuevo Nissan Kicks 2021 se pone a la par con el resto de los productos de la familia

En estricto sentido, el nuevo Kicks no cambia de generación, pero recibe un facelift profundo que lo pone a la par con el resto de la familia Nissan. Al exterior encontraremos una nueva parrilla que incorpora el enorme radar del paquete de seguridad Nissan Inteligent Mobility en la versión tope de gama, faros más afilados, la parte posterior estrena calaveras que se unen a través de un elemento que atraviesa la cajuela y para rematar, presume un nuevo diseño de rines de 17 pulgadas.

Nissan Kicks 2021 Nissan reforzó al Kicks en materia de seguridad, convirtiéndolo en el nuevo líder del segmento

En cuestión de equipamiento, la versión tope de gama ahora cuenta con un sistema de sonido de ocho bocinas firmado por Bose, con la peculiaridad de que dos de ellas se encuentran en la cabecera del conductor, ofreciendo una experiencia más inmersiva.

Nissan Kicks 2021 El sistema de sonido firmado por Bose realza la calidad que uno percibe al interior del habitáculo

Donde realmente sorprende es en el apartado de seguridad. Nissan escuchó las críticas y convirtió este B-SUV en el nuevo referente en la materia. Ahora todas las versiones equipan seis bolsas de aire y control electrónico de estabilidad, así como su nuevo servicio “Nissan Connect Finder”, que permite al usuario conocer en tiempo real información del vehículo a través de una aplicación.

Nissan Kicks 2021 A pesar de tratarse de un facelift, recibe una transformación profunda, poniéndolo al día contra sus competidores

La mecánica del Kicks permanece igual. El motor de cuatro cilindros logra ofrecer una cantidad justa de potencia, es decir, este SUV se mueve con soltura pero a la hora de exigirle para realizar rebases, no será tu mejor aliado. La transmisión quizá no sea la más ágil, pero logramos consumos muy cercanos a los que propone la marca, por lo que consideramos que es un gran acierto. Siendo este un vehículo pensado en el confort, encontramos una dirección y suspensión suaves, aunque quizá no logres percibir mucho de lo que pasa en el camino.

Nissan Kicks 2021 La mecánica permanece intacta, siendo un vehículo pensado para el uso diario y la comodidad

