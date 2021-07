Prueba de manejo Porsche Taycan 4 Cross Turismo: Mad Max 2021

Han pasado más de tres años desde el lanzamiento oficial del Porsche Taycan, el primer eléctrico de la marca de deportivos alemanes. Desde ahí hemos conocido diferentes variantes con menos potencia, pero esta vez no sólo son cambios en las cifras de desempeño o un paquete deportivo adicional, sino también un cambio de carrocería que logra pisar otro segmento.

Taycan Cross Turismo es para quienes amaron el Taycan sedán pero no es suficiente en temas de espacio, capacidad y quizá desempeño en terrenos ligeramente hostiles. Esta nueva versión pretende mantener la misma esencia de ese eléctrico, pero con mayor comodidad en todo sentido.

El diseño exterior hace que reconozcamos esta versión en un abrir y cerrar de ojos por la adaptación de la carrocería a una estilo vagoneta. La parte delantera conserva prácticamente lo mismo que el sedán. Por el contrario, la parte trasera se lleva todo el protagonismo. Tiene un diseño con un techo más elevado en la trasera, al estilo Station Wagon, una tendencia cada vez más rara en nuestro mercado, famosa hace unos años y aún vigente en Europa. Esta carrocería favorece la segunda fila, haciendo que sea más cómodo para los pasajeros que van atrás y aumentando la capacidad de la cajuela, que si bajamos la segunda fila alcanza los 1,212 litros.

Aparte de los modos de manejo tradicionales en la gama Porsche, también implementa el modo Grava, que permite ir por terrenos un poco más difíciles que la carretera. Y con “un poco”, es justo eso, no es un todoterreno.

Al Volante

Cuando sabes que el auto tiene ciertas prestaciones extra, te da esa sensación de sentirte menos limitado. De serie ya es 20 mm más alto que el Taycan sedán, pero al seleccionar el modo Grava, permite que tengamos más espacio entre la carrocería y el asfalto, pero ojo, no está hecho para superficies muy exigentes, rocas, inclinaciones pronunciadas, agua, ni nada por el estilo. Simplemente no vamos a sufrir si la calle no está pavimentada, si hay tierra o arena leve o para llegar a la casa de fin de semana si hay que superar un empedrado.

De este modo lo que busca es adaptarse al terreno. Tanto la suspensión neumática, el gestor de la tracción para la entrega de par en cada rueda, sistemas de estabilidad, aceleración y todos los demás sistemas, se adaptan al modo Grava para tener mejor tracción y respuesta.

En comparación con el sedán y continuando con la suspensión adaptativa, el Cross Turismo logra subir hasta 30 mm adicionales para un total de 50 mm en comparación con el sedán. Pero para no perder prestaciones ni desempeño, esto se ajusta automáticamente según nuestro manejo. Si vamos a bajas velocidades el auto desciende hasta 22 mm. Si lo dejamos en la posición más alta y llegamos a los 25 km/h disminuirá ligeramente la altura. Lo mismo al llegar a los 85 km por más de 20 segundos. Luego de llegar a los 175 km/h se baja completamente.

Como es un Taycan 4, la diferencia con las versiones que conocemos hasta ahora radica en la potencia, lo demás se mantiene igual. La versión que probamos es la de entrada, con 375 hp en manejo normal y hasta 469 hp cuando entrega toda la potencia. Luego de este, vienen la versión 4S, Turbo y Turbo S, este último hasta con 750 hp.

Por naturaleza, es un auto deportivo y se siente como tal. La dirección es precisa y ágil en cualquiera de los modos de manejo. La aceleración es las cosas más disfrutables en los eléctricos ya que es inmediata y nos permite hacer rebases en todo momento, y al tener dos motores síncronos de imán permanente, compactos y eficientes, podemos acelerar constantemente de forma repetida sin que perdamos desempeño.

Aunque no es un auto ligero, las más de 2.3 toneladas no se sienten. A pesar de eso, los frenos son certeros, en el momento que hundimos el pedal la reacción es inmediata. Las baterías se ubican en el piso, y cuenta con un motor en cada eje, es decir, un centro de gravedad bajo y una buena distribución de pesos, logrando mantener un muy buen desempeño en todo momento.

Las baterías nos alcanzan para recorrer entre 389 - 456 km con un consumo energético de 26.4 a 22.4 kWh/100 km, es decir 3.7 km por kWh. Durante nuestro recorrido de 215 km hicimos una parada en una estación de carga rápida para recuperar carga (aún teníamos) y llegar con energía de sobra a nuestro destino. En esta ocasión, con un cargador de 350 kW cargamos 55% en 20 minutos, pues el auto no soporta más de 250 kW. Como es común en las baterías de litio, el rango ideal para la carga es no menos de 20% y no más de 80%.

Aunque nos hubiera encantado probarlo por más tiempo en diferentes terrenos o incluso en carreteras de montaña, el Porsche Taycan 4 Cross Turismo es puro placer. Cumple con lo prometido, un deportivo eléctrico capaz de llegar un poco más allá de la carretera con un montón de espacio para toda la familia. Esperamos verlo muy pronto en las calles mexicanas.

Ficha Técnica