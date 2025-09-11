Actinver impulsa educación financiera con nuevo libro de Carlos Ponce Bustos

Corporación Actinver presentó Eterno optimista bursátil y en otros temas (aún) más importantes, obra del estratega bursátil Carlos Ponce Bustos, que se suma como el quinto título de la Biblioteca Actinver-SNX, un esfuerzo editorial diseñado para fomentar la cultura financiera en México y acompañar a los inversionistas en la construcción de su patrimonio.

El nuevo libro, más allá de ser un manual técnico, busca transmitir confianza, resiliencia y visión a quienes participan en los mercados. “Mi objetivo es construir en el lector un nivel de confianza muy alto en su condición de empresario en Bolsa que le permita sobrellevar cualquier momento de debilidad y evitar decisiones equivocadas motivadas por miedos”, explicó el autor.

Eterno optimista bursátil

Por su parte, Héctor Madero, presidente de Corporación Actinver, destacó que esta obra “plantea una visión optimista pero fundamentada de los mercados bursátiles, al tiempo que subraya la importancia de la preparación técnica y la resiliencia emocional para tomar decisiones acertadas y sostenibles”.

Voces de liderazgo en el lanzamiento

El evento de presentación reunió a figuras del sector financiero y empresarial. Luis Hernández Rangel, CEO de Corporación Actinver, reiteró el compromiso de la institución con democratizar el acceso a la educación en inversiones. También participaron Enrique Sánchez, presidente del Consejo NGM, y Beatriz Mancilla, fundadora de Impulsa tu Riqueza, quienes coincidieron en la relevancia de impulsar una mayor inclusión financiera en México.

Educación financiera con impacto social

El lanzamiento tiene un componente solidario. A través de Actinver | Apoya, el brazo social de la firma, se anunció que el 100% de lo recaudado por la venta del libro será donado a la Asociación Crecer México, organización dedicada a transformar vidas mediante programas educativos dirigidos a niñas, jóvenes y familias en situación vulnerable.

De esta forma, cada ejemplar de Eterno optimista bursátil representa una inversión doble: en la formación del lector y en el futuro de comunidades que requieren apoyo para acceder a nuevas oportunidades.

Biblioteca Actinver-SNX: cinco títulos para inversionistas

Con este lanzamiento, la Biblioteca Actinver-SNX suma ya cinco publicaciones que buscan desmitificar las finanzas personales y motivar a los mexicanos a dar el salto hacia la Bolsa:

Vacuna patrimonial y 9 mitos de la educación financiera en México El riesgo es no invertir en Bolsa Estudiar, trabajar y ahorrar no es suficiente: ¡Invierte en la Bolsa! Además, soy empresario en la Bolsa Eterno optimista bursátil y en otros temas (aún) más importantes

Cada título refuerza el compromiso de la institución de ir más allá de los resultados financieros y generar impacto social a través del conocimiento. El libro ya se encuentra disponible en librerías Gandhi, tanto en formato físico como en línea.