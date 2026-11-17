Playa Chapingo y la naturaleza de la isla
Al día siguiente conocimos Playa Chapingo, rodeada de naturaleza, formaciones rocosas y aguas que invitan a disfrutar del Pacífico.
La experiencia continuó recorriendo algunos de los sitios históricos de la isla, como su panteón, los muros de agua y los murales realizados por antiguos internos**, donde todavía permanecen historias de quienes habitaron este lugar.
Puerto Balleto sobre dos ruedas
Una de las mejores formas de conocer Puerto Balleto es en bicicleta. Sus calles, edificios y antiguos espacios de la colonia penal muestran la transformación de un sitio marcado por el aislamiento a un destino que hoy recibe viajeros.
En el Museo de Sitio, fotografías, documentos y objetos ayudan a comprender todavía mejor el pasado de las Islas Marías y su evolución a través de los años.
Una última mirada desde Cristo Rey
Antes de despedirnos, subimos hasta Cristo Rey, desde donde se puede contemplar gran parte de Isla María Madre y la inmensidad del Pacífico.
Desde ahí entendimos que visitar las Islas Marías va mucho más allá de conocer un nuevo destino.
Es recorrer un lugar donde la historia, la naturaleza y la transformación de México se encuentran en medio del Pacífico.