De San Blas a Puerto Balleto

La aventura comenzó en San Blas, donde abordamos el ferry rumbo a las Islas Marías. Tras navegar por el Pacífico llegamos a Puerto Balleto, en Isla María Madre, un lugar que durante décadas permaneció prácticamente inaccesible y que hoy abre sus puertas para contar una nueva historia.

Entre la historia de la antigua colonia penal

Recorrer las Islas Marías también es viajar al pasado. Visitamos Laguna del Toro, antigua cárcel de máxima seguridad, y la salinera, uno de los espacios de trabajo durante la época de la colonia penal y escenario de la película Las Islas Marías, protagonizada por Pedro Infante.

Sus antiguos edificios, murales y espacios históricos permiten conocer cómo era la vida en uno de los lugares más emblemáticos del sistema penitenciario mexicano.

Un atardecer desde Punta Halcones

Por la tarde llegamos a Punta Halcones, uno de los mejores puntos para contemplar el Pacífico. Desde lo alto, el atardecer transforma por completo el paisaje y ofrece una de las vistas más espectaculares de la isla.

La noche terminó con una cata de vinos nayaritas, disfrutando del cielo estrellado y la tranquilidad que caracteriza a este lugar.

Playa Chapingo y la naturaleza de la isla

Al día siguiente conocimos Playa Chapingo, rodeada de naturaleza, formaciones rocosas y aguas que invitan a disfrutar del Pacífico.

La experiencia continuó recorriendo algunos de los sitios históricos de la isla, como su panteón, los muros de agua y los murales realizados por antiguos internos**, donde todavía permanecen historias de quienes habitaron este lugar.

Puerto Balleto sobre dos ruedas

Una de las mejores formas de conocer Puerto Balleto es en bicicleta. Sus calles, edificios y antiguos espacios de la colonia penal muestran la transformación de un sitio marcado por el aislamiento a un destino que hoy recibe viajeros.

En el Museo de Sitio, fotografías, documentos y objetos ayudan a comprender todavía mejor el pasado de las Islas Marías y su evolución a través de los años.

Una última mirada desde Cristo Rey

Antes de despedirnos, subimos hasta Cristo Rey, desde donde se puede contemplar gran parte de Isla María Madre y la inmensidad del Pacífico.

Desde ahí entendimos que visitar las Islas Marías va mucho más allá de conocer un nuevo destino.

Es recorrer un lugar donde la historia, la naturaleza y la transformación de México se encuentran en medio del Pacífico.