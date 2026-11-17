Boca de Camichín es una comunidad costera del municipio de Santiago Ixcuintla que mantiene una estrecha relación con las actividades pesqueras y ostrícolas.

Este destino representa otra faceta de Nayarit, donde el trabajo de sus habitantes, la gastronomía y los ecosistemas naturales forman parte de su identidad.

Durante mi visita tuve la oportunidad de conocer algunas de sus tradiciones y descubrir cómo los recursos del mar y los esteros están presentes en la vida cotidiana de la comunidad.

Chimichangas de ostión: un sabor característico de Boca de Camichín

Mi primera experiencia en Boca de Camichín fue gastronómica: probar las tradicionales chimichangas de ostión.

Este platillo destaca por incorporar uno de los productos más representativos de la comunidad, el ostión, en una preparación que refleja la creatividad de la cocina local.

Durante la degustación descubrí una forma diferente de disfrutar los sabores del mar, acercándome a las tradiciones culinarias de esta región.

Fue una experiencia que demostró cómo la gastronomía puede convertirse en una de las mejores maneras de conocer la identidad de un destino.

Paseo entre manglares: descubriendo la riqueza natural de la región

Después de disfrutar de la gastronomía local, llegó el momento de adentrarme en los manglares de Boca de Camichín.

A bordo de una embarcación recorrí los canales rodeados de vegetación, disfrutando de un paisaje donde el agua y la naturaleza crean un entorno de gran belleza.

Durante el trayecto pude apreciar la importancia de estos ecosistemas, que sirven como refugio y zona de desarrollo para numerosas especies.

Navegar entre manglares fue una experiencia tranquila y especial, que permitió conocer la riqueza ambiental de esta parte de Nayarit desde una perspectiva diferente.

La sarta de ostiones: una tradición que forma parte de la identidad de Boca de Camichín

Para cerrar esta aventura, tuve la oportunidad de conocer una de las actividades más representativas de Boca de Camichín: la elaboración de las tradicionales sartas de ostiones.

Durante la visita descubrí cómo se preparan las sartas utilizadas en el cultivo de ostiones, una técnica que forma parte del trabajo cotidiano de las personas dedicadas a esta actividad.

El proceso consiste en preparar y disponer materiales que permiten la fijación y el crecimiento de los ostiones, aprovechando las condiciones naturales del entorno.

Detrás de esta práctica existe un conocimiento que requiere experiencia, dedicación y una relación constante con el medio acuático.

Conocer esta técnica me permitió valorar el trabajo de las familias que participan en la producción ostrícola y comprender la importancia que tiene esta actividad para la economía de la comunidad.

Fue el cierre perfecto para un recorrido donde la naturaleza, la gastronomía y las tradiciones estuvieron presentes en cada experiencia.

Isla Isabel y Boca de Camichín: dos destinos que muestran la riqueza de Nayarit

Después de dos días de aventura, descubrí que Isla Isabel y Boca de Camichín son destinos que permiten conocer dos caras diferentes, pero complementarias, de Nayarit.

Por un lado, Isla Isabel sorprende con su biodiversidad, sus paisajes naturales, la experiencia de bucear entre peces de colores, la presencia del bobo de patas azules y la posibilidad de contemplar un cielo lleno de estrellas.

Por otro, Boca de Camichín invita a descubrir la riqueza de sus manglares, disfrutar de platillos tradicionales como las chimichangas de ostión y conocer los conocimientos que mantienen viva la producción ostrícola.

Dos destinos donde el mar es protagonista, pero donde cada experiencia cuenta una historia diferente.

Este viaje me recordó que Nayarit tiene mucho más por descubrir y que algunas de sus experiencias más extraordinarias se encuentran en la naturaleza y en las tradiciones de sus comunidades.

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