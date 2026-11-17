Cosecha Farm to Table: sabores para comenzar el segundo día

La mañana siguiente comenzó en Cosecha Farm to Table, donde disfruté del desayuno antes de continuar hacia La Cruz de Huanacaxtle.

Una experiencia gastronómica para comenzar con calma un día que pronto cambiaría de ritmo.

Kitesurf en La Cruz de Huanacaxtle

Después llegó uno de los momentos con mayor adrenalina del viaje: hacer kitesurf en La Cruz de Huanacaxtle.

El viento, la tabla y el Pacífico se combinaron en una experiencia

completamente diferente, permitiéndome disfrutar de la costa desde otra perspectiva.

Marina de La Cruz de Huanacaxtle

Después de la aventura, recorrí la marina de La Cruz de Huanacaxtle.

Entre embarcaciones y el paisaje frente al mar, fue momento de bajar el ritmo y contemplar otra de las postales que puedes encontrar durante un recorrido por esta zona de Riviera Nayarit.

La Rústica: una última experiencia gastronómica

La ruta continuó en La Rústica, donde disfruté de una última experiencia gastronómica antes de despedirme de Bahía de Banderas.

Después de una mañana de kitesurf y de recorrer la marina, sentarse a la mesa fue la pausa perfecta antes del último momento del viaje.

Un atardecer frente al Pacífico

No podía terminar este recorrido de otra manera: contemplando un atardecer frente al mar.

Después de dos días entre senderos, playas, historias, gastronomía y aventura, ver cómo el sol desaparecía sobre el Pacífico se convirtió en el cierre perfecto para esta experiencia.

Bahía de Banderas: dos días, muchas formas de vivirla

Este recorrido me permitió descubrir que Bahía de Banderas se puede vivir de muchas maneras.

Puedes comenzar caminando hacia una playa rodeada de naturaleza, perderte entre las calles de Bucerías, descubrir nuevos sabores, practicar kitesurf y terminar simplemente contemplando el Pacífico.

Dos días con experiencias completamente diferentes, pero conectadas por un mismo destino: Riviera Nayarit.

Si quieres conocer más, entra a RivieraNayarit.com, donde el paraíso continúa.