Xpu-Há, una playa para descubrir el Caribe a otro ritmo

Ubicada entre Playa del Carmen y Tulum, esta franja costera reúne aguas de poca profundidad, actividades acuáticas y espacios para disfrutar del paisaje natural.

A lo largo de la carretera que conecta Playa del Carmen con Tulum existen diferentes accesos hacia playas que conservan características distintas a las de los grandes centros turísticos. Una de ellas es Xpu-Há, conocida por su arena clara, aguas de tonalidades turquesa y vegetación costera.

Su ubicación permite llegar mediante transporte terrestre desde diferentes puntos de la Riviera Maya. La playa cuenta con accesos administrados por establecimientos y prestadores de servicios que ofrecen alimentos, bebidas y actividades recreativas.

Una de sus principales características es la pendiente gradual del fondo marino en determinadas zonas, que permite ingresar al agua sin encontrar cambios abruptos de profundidad. Sin embargo, las condiciones varían según el oleaje y el clima.

El entorno permite realizar actividades como natación, kayak y paddleboard, además de recorridos en embarcaciones pequeñas cuando las condiciones marítimas son adecuadas.

Los clubes de playa y restaurantes suelen ofrecer pescados, mariscos y preparaciones regionales, mientras que algunos establecimientos cuentan con camastros y áreas de descanso frente al mar.

Xpu-Há también se encuentra cerca de otros atractivos naturales de la Riviera Maya, incluidos cenotes y parques donde es posible practicar snorkel y conocer ecosistemas de agua dulce.

La vegetación que rodea la franja costera cumple funciones importantes para la protección del suelo y la conservación de los ecosistemas cercanos.

Durante determinadas temporadas, como ocurre en otras playas de Quintana Roo, pueden presentarse arribazones de sargazo que modifican temporalmente las condiciones del paisaje y las actividades disponibles.

La proximidad con Puerto Aventuras, Playa del Carmen y Tulum permite integrar Xpu-Há en recorridos más amplios o dedicar una jornada completa a disfrutar del litoral.