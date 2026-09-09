Tecuala, parte 2

Cocadas Pineda, una tradición hecha a mano

Los sabores dulces también tienen un lugar dentro del recorrido. En Cocadas Pineda, el coco se transforma mediante un proceso artesanal en uno de los dulces tradicionales de la región.

Conocer su elaboración permite apreciar lo que existe detrás de cada pieza: ingredientes sencillos, técnicas que se conservan y un producto lleno de color que forma parte de los sabores de Tecuala.

Botanero El Cora, sabores del marLa cercanía con la costa se refleja inevitablemente en la gastronomía. En el Botanero El Cora, pescados, camarones y mariscos forman parte de una experiencia donde los productos del Pacífico llegan a la mesa. Los botaneros son también parte de la manera en que se disfruta esta región: comida, convivencia y recetas que encuentran en el mar uno de sus principales ingredientes.

El sabor de Los Tres Animales

Y antes de terminar el recorrido aparece uno de los sabores más particulares de Tecuala: el Agua

de Los Tres Animales. Originaria de El Filo, esta bebida combina sabores de naranja, piña y coco en una preparación refrescante que se ha convertido en una tradición local y en una parada característica para quienes recorren esta zona.

Porque Tecuala no se conoce solamente frente al mar. Se descubre entrando a sus mercados, conversando con sus artesanos, conociendo las recetas de sus comunidades y recorriendo los paisajes que forman parte de su historia.

Tecuala es tradición, naturaleza y sabor.