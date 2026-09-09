Riviera Nayarit: golf, mar y experiencias que se quedan contigo, parte 2

Día 2

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Pacífico

Golf, gastronomía y un atardecer frente al Campo de Golf Higuera Blanca

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Un nuevo reto

La segunda jornada comenzó con un nuevo desafío en Campo de Golf Higuera Blanca.

Rodeado de naturaleza y con escenarios que permiten disfrutar del paisaje mientras se juega, este campo fue el lugar perfecto para continuar explorando la faceta deportiva de Riviera Nayarit.

Cada recorrido ofrece un reto diferente y, al mismo tiempo, la oportunidad de disfrutar de algunos de los paisajes más espectaculares de la región.

La Rústica

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Sabores para cerrar el día

Después del golf, llegó el momento de disfrutar de la gastronomía en La Rústica, un espacio donde los sabores se convierten en parte esencial de la experiencia.

Una buena comida fue la pausa perfecta antes de llegar al último momento del viaje.

Atardecer frente al mar

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Una despedida dorada

La aventura terminó frente al mar, contemplando un atardecer dorado sobre el Pacífico.

Después de dos días recorriendo campos de golf, navegando entre islas, disfrutando de la gastronomía y descansando frente al océano, el atardecer fue el cierre perfecto para una experiencia que reunió diferentes formas de vivir Riviera Nayarit.

Riviera Nayarit

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El paraíso continúa

Este recorrido demuestra que Riviera Nayarit es un destino para quienes buscan experiencias que van más allá de la playa: golf entre paisajes naturales, gastronomía, navegación, naturaleza y hoteles donde el descanso también forma parte del viaje.Un destino donde cada día puede comenzar con un nuevo reto y terminar frente al mar.

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