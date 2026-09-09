Riviera Nayarit: golf, mar y experiencias que se quedan contigo, parte 1

Riviera Nayarit es un destino donde la aventura puede comenzar en un campo de golf, continuar navegando entre islas y terminar contemplando un atardecer frente al Pacífico. En este recorrido, Johan Viaja descubrió una experiencia que combina deporte, gastronomía, lujo y naturaleza.

Campo de Golf Flamingos

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El inicio de la aventura

La aventura comenzó en Campo de Golf Flamingos, uno de los escenarios ideales para disfrutar de este deporte rodeado por los paisajes naturales de Riviera Nayarit.

Entre fairways, vegetación y un clima privilegiado, esta primera parada fue el comienzo de un recorrido pensado para disfrutar el destino desde una perspectiva diferente.

Paninos

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Un desayuno para continuar el recorrido

Después de la mañana de golf, llegó el momento de hacer una pausa en Paninos, en Nuevo Nayarit, para disfrutar de un buen desayuno.

Con una propuesta gastronómica ideal para comenzar el día, fue la parada perfecta para recargar energía antes de continuar hacia una de las experiencias naturales más emblemáticas de Riviera Nayarit.

Islas Marietas

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Un encuentro con la naturaleza

La ruta continuó hacia las Islas Marietas, uno de los grandes tesoros naturales de la costa nayarita.

Este archipiélago, conocido por sus impresionantes formaciones rocosas y su riqueza marina, ofrece la oportunidad de navegar y descubrir un ecosistema único en el Pacífico mexicano.

Llegar hasta sus aguas es adentrarse en uno de los paisajes que han convertido a Riviera Nayarit en un destino reconocido por su naturaleza y biodiversidad.

Paseo en yate

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Riviera Nayarit desde el mar

Por la tarde, la experiencia cambió de ritmo con un paseo en yate.

Navegar frente a la costa permitió disfrutar de Riviera Nayarit desde otra perspectiva: el océano, las montañas y el horizonte se convirtieron en el escenario perfecto para relajarse y disfrutar de la tranquilidad del Pacífico.

Hotel UNICO

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Una noche para descansar

Después de un día entre golf, islas y navegación, llegó el momento de descansar en Hotel UNICO, donde el lujo y el bienestar se convierten en parte de la experiencia.

Un espacio pensado para disfrutar de la estancia, relajarse y recargar energía antes de comenzar un nuevo día de aventura.