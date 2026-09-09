Nayarit estrena una nueva ruta hacia la Riviera Nayarit

Viajar por Nayarit es una experiencia diferente ya que lo que antes podía entenderse únicamente como un traslado entre el centro del estado y la costa, hoy puede convertirse en una ruta turística en sí misma, con la nueva ruta Tepic–Compostela–Riviera Nayarit, una conexión que da certeza a la movilidad, la actividad turística, comercial y económica de la región.

Se trata de un tramo carretero que conecta Tepic con la Riviera Nayarit en un solo recorrido de aproximadamente 150 kilómetros, integrando montaña, Pueblo Mágico Compostela y costa; una nueva infraestructura carretera que fortalece la conexión entre el centro y el oeste del estado, integrando distintos atractivos turísticos en un mismo recorrido y facilitando la posibilidad de diseñar viajes que combinen cultura, naturaleza, gastronomía, aventura, bienestar y playa.

Desde su inauguración el 8 de noviembre de 2025, el tramo Tepic–Compostela redujo el tiempo de traslado entre ambas ciudades y forma parte de una red que continúa hacia Compostela–Las Varas y posteriormente hacia los destinos de la costa que representó una inversión de 4 mil 212 millones de pesos, con la generación de 2 mil 900 empleos directos e indirectos.

El punto de partida es Tepic, y el recorrido incorpora el nuevo tramo Tepic–Compostela, de 26 kilómetros, que forma parte de una red carretera que articula diferentes vías hacia la costa. La obra cuenta con 10 puentes, dos entronques y un túnel, además de pasos vehiculares y ferroviarios.

Para el turista, es más que una buena conexión no solamente porque significa llegar más rápido. También significa tener la posibilidad de conocer más lugares durante una misma visita que permiten pasar de los paisajes de montaña de Tepic a los pueblos históricos de Compostela y, posteriormente, llegar a destinos costeros como Punta de Mita, La Cruz de Huanacaxtle, Sayulita, San Pancho, Bucerías y Nuevo Nayarit

La carretera como parte de una nueva etapa turística

La nueva conectividad carretera llega en un momento en el que Nayarit también fortalece su conectividad aérea puesto que el Aeropuerto Internacional Tepic–Riviera Nayarit ha incorporado nuevas conexiones nacionales e internacionales, fortaleciendo el papel de Tepic como puerta de entrada al estado. Entre las rutas internacionales se encuentran conexiones con Los Ángeles (Volaris), Houston (United Airlines) y, próximamente, Calgary (WestJet), mientras que también se han fortalecido las conexiones nacionales.

Además, para octubre de 2026 está prevista la entrada en operación de una nueva terminal del Aeropuerto Internacional Tepic–Riviera Nayarit, infraestructura que busca mejorar la conexión de visitantes nacionales e internacionales con los principales destinos turísticos del estado.

La combinación de conectividad aérea, infraestructura carretera y diversidad de destinos permite plantear una nueva manera de recorrer Nayarit. El visitante puede llegar por aire, rentar un automóvil o utilizar servicios de transporte terrestre y diseñar un recorrido que integre diferentes regiones del estado.

Más que una carretera: un corredor turístico

El verdadero potencial de esta nueva conexión está en que permite integrar productos turísticos que antes podían percibirse como experiencias independientes.

Un visitante puede comenzar su viaje en Tepic, conocer Compostela, disfrutar de la gastronomía regional, continuar hacia la costa y elegir entre diferentes destinos de playa de acuerdo con sus intereses.

Esto abre también oportunidades para que agencias de viajes, touroperadores y prestadores de servicios diseñen nuevas experiencias multidestino. La ruta puede convertirse así en un producto turístico de dos, tres o más días, en lugar de ser únicamente un trayecto para llegar de un punto a otro.

La ruta en una línea: Tepic → Compostela (26 km) → Las Varas → Punta de Mita / La Cruz de Huanacaxtle → Bucerías → Sayulita → San Pancho → Nuevo Nayarit.

Parada obligada: Compostela

Pueblo Mágico desde 2018, conocido como “Campo de Estrellas”.

desde 2018, conocido como “Campo de Estrellas”. Talleres patrimoniales de café, tabaco y talabartería.

de café, tabaco y talabartería. Gastronomía: pescado zarandeado, ceviche, pollo a la Ixtlán.

pescado zarandeado, ceviche, pollo a la Ixtlán. Otros atractivos: Ex Hacienda de Miravalles, Parque Natural Punta Custodio, Museo de Compostela.

Playas y pueblos que conecta la ruta