El mejor destino de golf y lujo: Así juega la Riviera Nayarit las grandes ligas

Hay destinos para jugar golf y hay destinos donde el golf forma parte de toda una experiencia de viaje, tal como sucede en la Riviera Nayarit.

A lo largo de su litoral, el destino reúne una oferta que combina campos de golf de diseño internacional, resorts de alta gama, gastronomía, spas, playas y experiencias privadas, creando una ruta pensada para quienes buscan practicar su deporte favorito sin renunciar al confort y la exclusividad.

Con ocho campos que integran su corredor de golf, Riviera Nayarit permite recorrer diferentes escenarios en un mismo viaje: desde campos frente al océano en Punta Mita hasta recorridos rodeados de vegetación tropical y nuevos proyectos que amplían la oferta hacia Compostela.

Riviera Nayarit ha construido una propuesta en la que el golf se encuentra con algunos de los atributos más buscados por el turismo de lujo: privacidad, naturaleza, gastronomía, bienestar y servicio; junto a sus ocho campos, los diseños de figuras internacionales como Jack Nicklaus, Greg Norman y Tom Fazio, y una oferta hotelera de alta gama convierten al destino en mucho más que un lugar para jugar 18 hoyos.

El corredor de golf campo por campo

Pacífico y Bahía (Punta Mita) — diseñado por Jack Nicklaus, un experto que es considerado por muchos como “mejor golfista de la historia”. Su principal atractivo es el hoyo 3B, “Cola de Ballena”, un green ubicado sobre una isla al que se accede según la marea, ofreciendo una experiencia de golf única frente al Pacífico.

diseñado por Jack Nicklaus, un experto que es considerado por muchos como “mejor golfista de la historia”. Su principal atractivo es el hoyo 3B, “Cola de Ballena”, un green ubicado sobre una isla al que se accede según la marea, ofreciendo una experiencia de golf única frente al Pacífico. VidantaWorld — campo diseñado por Greg Norman – referente del golf agresivo conocido como “gran tiburón blanco”–, que combina paisaje, una amplia oferta de hospedaje, gastronomía y entretenimiento, ideal para quienes buscan integrar golf y experiencias de lujo en un mismo lugar.

campo diseñado por Greg Norman – referente del golf agresivo conocido como “gran tiburón blanco”–, que combina paisaje, una amplia oferta de hospedaje, gastronomía y entretenimiento, ideal para quienes buscan integrar golf y experiencias de lujo en un mismo lugar. El Tigre Golf Club — en Nuevo Nayarit, es un recorrido de 18 hoyos diseñado por Von Hagge, Smelek & Baril. Su entorno tropical y su ubicación dentro de una zona turística permiten combinar golf con playa, alojamiento y descanso.

en Nuevo Nayarit, es un recorrido de 18 hoyos diseñado por Von Hagge, Smelek & Baril. Su entorno tropical y su ubicación dentro de una zona turística permiten combinar golf con playa, alojamiento y descanso. Higuera Golf Club — antes conocido como Litibú, cuenta con diseño de Greg Norman y destaca por su entorno natural, rodeado de vegetación tropical y cercano a la costa, ofreciendo un recorrido donde el paisaje es parte de la experiencia.

antes conocido como Litibú, cuenta con diseño de Greg Norman y destaca por su entorno natural, rodeado de vegetación tropical y cercano a la costa, ofreciendo un recorrido donde el paisaje es parte de la experiencia. Flamingos Golf — uno de los escenarios tradicionales de la zona, con un campo rodeado de vegetación y ubicado dentro de un corredor turístico es un espacio ideal para una práctica de golf, entre grandes hoteles, gastronomía y playa.

uno de los escenarios tradicionales de la zona, con un campo rodeado de vegetación y ubicado dentro de un corredor turístico es un espacio ideal para una práctica de golf, entre grandes hoteles, gastronomía y playa. Costa Canuva — localizado hacia el sur del corredor, cuenta con diseño de Tom Fazio y forma parte de un nuevo desarrollo turístico frente al Pacífico, donde golf, naturaleza, playa y hospedaje de alta gama se integran en una misma experiencia.

localizado hacia el sur del corredor, cuenta con diseño de Tom Fazio y forma parte de un nuevo desarrollo turístico frente al Pacífico, donde golf, naturaleza, playa y hospedaje de alta gama se integran en una misma experiencia. Mandarina — nuevo proyecto firmado por Greg Norman, que destaca por su ubicación entre selva, montaña y costa, llevando la experiencia de golf hacia nuevos escenarios de naturaleza y lujo en la zona de Compostela.

Una de las características que diferencia a Riviera Nayarit de otros destinos de golf es el escenario. Aquí una ronda puede desarrollarse frente al océano, entre vegetación tropical o rodeada por paisajes de montaña y selva. El golf deja de ser únicamente una actividad deportiva para convertirse en una manera de conocer el destino.

Los recorridos permiten disfrutar de diferentes ambientes durante un mismo viaje, mientras que la cercanía entre algunas de las principales zonas turísticas facilita diseñar itinerarios que combinan varias rondas de golf.

Después del último hoyo

La experiencia no termina en el campo ya que la oferta de descanso y de esparcimiento es basta, por ello aquí lo que no puedes perderte. Uno de los principales atributos de Riviera Nayarit como destino de golf es que no es necesario elegir entre golf y vacaciones de lujo. El viajero puede comenzar su recorrido en Punta Mita, continuar hacia Nuevo Nayarit y Flamingos y posteriormente descubrir la oferta que se desarrolla hacia Compostela, creando un itinerario de varios días en el que cada campo ofrece una experiencia diferente.

La infraestructura turística permite además complementar el viaje con actividades de bienestar, gastronomía, naturaleza, navegación y playa.

Hospedaje — Riviera Nayarit reúne resorts de lujo como Four Seasons Resort Punta Mita, The St. Regis Punta Mita Resort, W Punta de Mita y One&Only Mandarina , donde el golf puede complementarse con descanso, privacidad y servicio de alta gama.

y , donde el golf puede complementarse con descanso, privacidad y servicio de alta gama. Gastronomía — restaurantes frente al mar con propuestas de cocina mexicana contemporánea, mariscos, pesca del día y experiencias gastronómicas de alto nivel.

Bienestar — spas, tratamientos y experiencias privadas pensadas para relajarse después de una jornada de golf.

Mar — playas, beach clubs, navegación y experiencias en el Pacífico, incluyendo recorridos hacia las Islas Marietas.

Esta combinación convierte a Riviera Nayarit en una opción para parejas, grupos de amigos y viajeros que buscan golf de clase internacional, hospedaje de lujo, la mejor cocina, playa y bienestar en un mismo viaje.

La ruta en un vistazo: Punta Mita (Pacífico y Bahía) → VidantaWorld → El Tigre Golf Club (Nuevo Nayarit) → Higuera Golf Club → Flamingos Golf → Costa Canuva → Mandarina.

Porque en Riviera Nayarit, el lujo no está únicamente en el lugar donde se juega. Está en todo lo que sucede antes, durante y después de cada recorrido.