Grupo Camino Real inicia temporada de Chiles en Nogada

Grupo Camino Real dio inicio a su temporada de Chiles en Nogada, una de las propuestas gastronómicas más representativas de la cocina mexicana, que estará disponible del 19 de agosto al 24 de septiembre en sus hoteles Camino Real y Quinta Real del país.

La iniciativa busca preservar una de las recetas más emblemáticas de la gastronomía nacional mediante la elaboración del platillo con ingredientes tradicionales, entre ellos chiles poblanos seleccionados, nuez de Castilla pelada a mano, manzana panochera, granada y quesos artesanales.

La temporada estará disponible tanto para huéspedes como para visitantes, quienes podrán elegir entre la versión capeada o sin capear, además de la opción de acompañar el platillo con un maridaje, dependiendo de cada propiedad.

El costo variará de acuerdo con el hotel, aunque en todos los casos la propuesta busca resaltar el valor de una receta que forma parte del patrimonio culinario mexicano y que cada año se convierte en uno de los principales atractivos de la temporada gastronómica.

Con esta iniciativa, Grupo Camino Real se suma a la celebración de una de las tradiciones culinarias más esperadas del año, ofreciendo el platillo en espacios que destacan por su arquitectura, hospitalidad y conexión con la identidad mexicana.