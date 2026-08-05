Ruiz, Nayarit: ríos libres, paredes de piedra y el corazón de la sierra

Conoce en Nayarit un destino que guarda una mezcla única de historia minera, paisajes montañosos, pozas de agua turquesa y sabores caseros que abrazan el alma: Ruiz. Un lugar que se siente remoto pero familiar, perfecto para los que aman lo auténtico.

Desayuno en El Rosal de Zapata

Mi jornada comenzó con un desayuno en El Rosal de Zapata, un restaurante típico en la cabecera municipal de Ruiz. El aroma del café recién hecho y el sabor de sus guisos te hacen sentir en casa desde el primer bocado.

Paseo por las calles de Ruiz

Después del desayuno, caminé por las calles de Ruiz. Las casas bajas, los colores pastel y la vida tranquila de su cabecera son una pausa deliciosa del ritmo de ciudad. La plaza central invita a sentarse, observar y dejar que el tiempo pase sin apuro.

Cañonismo en el Cañón del Tenamache con Travesía Cora

Luego tomé rumbo a Real Mineral del Zopilote, una comunidad minera escondida entre cerros. Aquí comienza la aventura: el Cañón del Tenamache es un santuario natural lleno de paredes de roca, pozas, cascadas y caminos serpenteantes. Con Travesía Cora, hice cañonismo entre descensos, saltos al agua y caminatas intensas.

Comida típica con la señora Susana

Después de tanta energía gastada, nada como una comida casera. Me esperaba doña Susana con un plato típico: arroz, frijoles y pollo guisado, acompañado de una fresca agua de nanche. Una experiencia que no está en los menús turísticos, sino en la tradición viva de los hogares nayaritas.

Noche bajo las estrellas: acampando en Zopilote

Dormí en la comunidad, acampando entre montañas. El silencio de la sierra, la brisa nocturna y un cielo

tachonado de estrellas fueron el descanso perfecto después del día de aventura.

Balneario Las Taunas: pozas turquesa en la sierra

Al día siguiente, fui al balneario natural Las Taunas, cerca de El Pozolillo. Son pozas formadas por agua de lluvia que desciende de la montaña, de un color turquesa impresionante y con una temperatura perfecta para refrescarse.

Minería, historia y vestigios: El Chacoaco y la mina de Zopilote

Volví a recorrer Real Mineral del Zopilote, esta vez para conocer su historia. Caminé hasta su mina antigua, de donde salieron toneladas de oro y plata en el siglo XIX, y visité el Chacoaco, una chimenea de piedra del año 1875, que aún se mantiene en pie como símbolo de otra época.