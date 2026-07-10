Gran Acuario Mazatlán: un referente internacional del turismo, la conservación y la innovación

EMazatlán, Sinaloa. – En un país reconocido por la riqueza y diversidad de su oferta turística, el Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés se consolida como uno de los recintos más importantes de México, posicionándose a la altura de los grandes referentes nacionales en experiencias turísticas, educación ambiental e innovación.

El Gran Acuario ofrece una experiencia inmersiva única que integra arquitectura de clase mundial, tecnología, conocimiento científico y un profundo compromiso con la conservación de la biodiversidad marina del Mar de Cortés.

Gran Acuario Mazatlán

Su propuesta destaca por la capacidad de generar experiencias memorables para visitantes de todas las edades. Interacciones que se convierten en una experiencia y recuerdo para toda la vida, exhibiciones que son únicas y no se encuentran en ningún otro recinto, y un recorrido majestuoso donde cada rincón se puede convertir en una fotografía a la altura de las revistas más especializadas.

Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés contribuye activamente a la protección de especies y ecosistemas, alineándose con las mejores prácticas internacionales en bienestar animal y sostenibilidad. Con la participación activa en el rescate animal, la educación en materia ambiental, así como la investigación y difusión de conocimiento a través de su Centro de Investigaciones Oceánicas (CIO).

Su impacto ha sido reconocido dentro y fuera del país. Entre sus distinciones destacan el Premio Cemex y su nominación como finalista del prestigioso Premio Mies Crown Hall Americas, otorgado por el Instituto de Tecnología de Illinois a las obras arquitectónicas más sobresalientes del continente.

Hoy, el Gran Acuario Mazatlán trasciende las fronteras regionales consolidándose como una experiencia imperdible que inspira, educa y promueve una conexión auténtica con el océano, la vida marina y su entorno natural.