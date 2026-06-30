Nayarit reúne a más de 1,200 estudiantes en encuentro internacional sobre liderazgo turístico

Más de 1,200 estudiantes, académicos y autoridades participaron en la primera edición del Future Leaders in Tourism Summit 2026, realizado en el Hotel Escuela Gran Nayar, en Nuevo Nayarit, un encuentro enfocado en la formación de las nuevas generaciones que se incorporarán a la industria turística.

El programa reunió a especialistas nacionales e internacionales para abordar temas relacionados con educación, innovación y desarrollo del talento en el sector. Entre los participantes estuvieron Ana Paula Robles Sahagún, directora de Vinculación Institucional de CENEVAL; Víctor Hugo Alvarado de los Ángeles, director de Análisis Regional de la Secretaría de Turismo federal; y José Ángel Díaz Rebolledo, director de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Anáhuac.

La agenda internacional incluyó la participación de Maria Abellanet i Meya, presidenta y directora general de CETT Barcelona School of Tourism, Hospitality and Gastronomy, así como de Elisabet Ferrer Fernández y Michele Pitta, especialista senior de proyectos de ONU Turismo, quienes analizaron la evolución del modelo Hotel-Escuela como una herramienta para la formación de profesionales del sector.

El encuentro también dio espacio a representantes de seis instituciones públicas de educación superior de Nayarit —la Universidad Autónoma de Nayarit, la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, la Universidad Tecnológica de Nayarit, la Universidad Tecnológica de Mazatán, la Universidad Politécnica del Estado de Nayarit y el Instituto Tecnológico de Bahía de Banderas—, quienes participaron en un panel sobre los principales retos y oportunidades para el desarrollo turístico de la entidad.

Como parte del summit se llevó a cabo una ceremonia de reconocimiento a 30 estudiantes universitarios seleccionados por sus respectivas instituciones académicas. Los galardones fueron entregados en cinco categorías: Excelencia Académica, Innovación y Emprendimiento, Proyectos Sostenibles y Responsabilidad Social, Liderazgo y Gestión del Talento, y Visión Global y Análisis de Tendencias.

De acuerdo con los organizadores, el reconocimiento cuenta con el respaldo del Gobierno de Nayarit, ONU Turismo, la Secretaría de Turismo federal (Sectur), Fonatur y la iniciativa United Nations Academic Impact, con el objetivo de fortalecer la formación de capital humano para la industria turística mediante la colaboración entre instituciones educativas, autoridades y el sector privado.