Nayarit entre aguas: una ruta para descubrir lagunas, manantiales y aguas termales

Cuando se habla de Nayarit, las playas suelen ser las protagonistas. Sin embargo, tierra adentro existe un universo natural conformado por lagunas volcánicas, manantiales de agua cristalina, cascadas y aguas termales que permiten descubrir una faceta diferente del estado.

Entre montañas, barrancas y bosques, estos cuerpos de agua se han convertido en algunos de los atractivos naturales más emblemáticos de la entidad, ideales para quienes buscan aventura, descanso y contacto con la naturaleza.

Laguna de Santa María del Oro: el espejo volcánico de Nayarit

Ubicada a poco más de media hora de Tepic, la Laguna de Santa María del Oro es considerada uno de los tesoros naturales más importantes del estado.

Formada dentro del cráter de un antiguo volcán, esta laguna cautiva por sus tonos azul profundo y verde esmeralda que cambian según la luz del día. Rodeada por cerros cubiertos de vegetación, ofrece un paisaje que combina tranquilidad y belleza escénica.

Las actividades acuáticas como paseos en lancha, kayak y natación permiten disfrutar plenamente de este destino, mientras que los restaurantes ubicados a la orilla ofrecen la oportunidad de degustar la gastronomía regional con una vista privilegiada.

Su entorno natural y la majestuosidad de sus paisajes la convierten en una parada obligada para quienes desean conocer el corazón natural de Nayarit.

Las Tinajas de Santa Isabel: pozas de agua cristalina entre la sierra

En el municipio de Ahuacatlán se encuentra uno de los secretos mejor guardados del sur de Nayarit: Las Tinajas de Santa Isabel.

Este sitio destaca por una serie de pozas naturales alimentadas por manantiales que fluyen entre formaciones rocosas y abundante vegetación. El agua, de gran transparencia y tonalidades verde jade, crea escenarios ideales para nadar, refrescarse o simplemente disfrutar del entorno.

La riqueza natural del lugar y su ambiente tranquilo permiten vivir una experiencia diferente, alejada del turismo masivo y más cercana a la esencia de los paisajes serranos de Nayarit.

Además de ser un excelente sitio para relajarse, Las Tinajas ofrece rincones perfectos para la fotografía de naturaleza y la observación del entorno.

El Manto: la cascada más emblemática del sur de Nayarit

En la comunidad de El Rosario, perteneciente al Pueblo Mágico de Amatlán de Cañas, se encuentra uno de los atractivos acuáticos más famosos del estado: El Manto.

Su principal atractivo es una espectacular cascada que cae desde varios metros de altura hacia una serie de pozas naturales rodeadas por paredes rocosas y vegetación tropical.

El sonido constante del agua, la frescura del ambiente y el paisaje que forma el cañón natural convierten este sitio en uno de los lugares más visitados de la región.

Además de disfrutar de sus aguas cristalinas, los visitantes pueden recorrer senderos, admirar la belleza natural del entorno y capturar algunas de las postales más representativas del sur de Nayarit.

Las aguas termales de Amatlán de Cañas: bienestar entre montañas

Amatlán de Cañas también es reconocido por la gran cantidad de manantiales termales que brotan de forma natural en distintos puntos de su territorio.

Sitios como El Volcancito, Las Presas, Charco del Cuete y Peñas Juntas ofrecen espacios donde el agua emerge a temperaturas agradables, creando albercas y pozas naturales ideales para el descanso.

Desde hace generaciones, estas aguas son apreciadas por habitantes y visitantes que buscan relajarse rodeados por montañas, vegetación y paisajes rurales que conservan gran parte de su autenticidad.

La combinación de naturaleza, tranquilidad y tradición convierte a esta región en uno de los destinos termales más importantes de Nayarit.

Jamurca: aguas termales en el corazón de Compostela

Muy cerca de Las Varas, en el municipio de Compostela, se localiza Jamurca, un sitio conocido por sus aguas termales y su entorno natural.

Aquí, el agua caliente emerge de manera natural para alimentar albercas y pozas donde los visitantes encuentran un espacio ideal para descansar y disfrutar de la serenidad de la zona.

La vegetación que rodea el lugar, sumada al clima cálido característico de la región, crea un ambiente perfecto para desconectarse de la rutina y disfrutar de una experiencia de bienestar al aire libre.

Jamurca se ha consolidado como uno de los destinos favoritos para quienes buscan relajación en contacto con la naturaleza.

Una ruta para descubrir el Nayarit más natural

Más allá de sus playas y pueblos costeros, Nayarit resguarda una extraordinaria riqueza hídrica que se manifiesta en lagunas, cascadas, manantiales y aguas termales distribuidas por todo el estado.

La Laguna de Santa María del Oro, Las Tinajas de Santa Isabel, El Manto, las aguas termales de Amatlán de Cañas y Jamurca representan apenas una muestra de los paisajes que esperan ser descubiertos por viajeros amantes de la naturaleza.

Cada uno de estos lugares ofrece experiencias distintas, pero comparten algo en común: la capacidad de sorprender con escenarios donde el agua es la protagonista.

Para quienes buscan explorar una cara diferente de Nayarit, esta ruta se convierte en una invitación a descubrir algunos de los tesoros naturales más fascinantes del estado.