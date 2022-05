¡Es Tiempo de Salvar la Galaxia! llega a Disney, Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind

Salvar la galaxia esta vez requiere más que un baile. A partir del 27 de mayo de 2022, los visitantes de EPCOT en Walt Disney World Resort deberán estar preparados para subir el volumen del mixtape al máximo y desencadenar una increíble persecución intergaláctica a través del tiempo y el espacio en Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind.

Esta nueva y emocionante montaña rusa para toda la familia coincide con la “grandiosidad” y la diversión de las exitosas películas de “Guardianes de la Galaxia”, con los legendarios forajidos cósmicos: Rocket, Groot, Drax, Gamora y Star-Lord (también conocido como Peter Quill). Esta innovadora atracción es otro hito importante en la transformación en curso de EPCOT y debuta como parte de la celebración del 50° aniversario de Walt Disney World.

Ubicado en el recientemente renombrado vecindario World Discovery del parque, Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind es el primer pabellón de exhibición de “otro mundo” en EPCOT. Los xandarianos viajaron desde su mundo natal en la Galaxia de Andrómeda a la Tierra, o Terra, como ellos lo llaman, para crear el pabellón Wonders of Xandar, invitando a los visitantes de EPCOT a aprender más sobre su gente y sus tecnologías avanzadas. Eso es hasta que algo sale mal y los xandarianos llaman a los Guardianes de la Galaxia para que les ayuden.

El primer pabellón de exhibición de ‘Otro Mundo’

Star-Lord visitó EPCOT cuando era niño y le encantó tanto la experiencia que sugirió este parque de Disney como el lugar perfecto para que los xandarianos conecten con los terranos. El pabellón Wonders of Xandar cuenta con tres secciones principales:

• El Galaxarium es un amplio espacio estilo planetario que muestra planetas, estrellas y otras maravillas intergalácticas que conectan a Terra y Xandar, reforzando la noción de que todos nacemos de la misma escarcha espacial. Worldmind, la computadora xandariana, proporciona una narrativa en el Galaxarium, dando contexto a las impresionantes imágenes.

• En el Xandar Gallery, los visitantes aprenden más sobre el pueblo, la cultura y la historia de Xandar, incluidos los héroes de Xandar, a través de exhibiciones especialmente diseñadas que incluyen modelos de naves espaciales y una ciudad xandariana. La galería también cuenta con programación de “Good Morning Xandar”, donde un anfitrión entrevista a los Guardianes de la Galaxia sobre sus actos heroicos.

• El recorrido por el pabellón concluye en la Phase Chamber, donde los visitantes se teletransportan instantáneamente desde EPCOT a crucero Nova Corps Starcharter que orbita la Tierra. Aquí aprenden sobre el Generador Cósmico, la tecnología xandariana que crea puntos de salto, túneles artificiales en el espacio que permiten un viaje rápido a través de grandes distancias.

Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind ofrece varias “primicias”, que incluyen:

• La primera atracción de montaña rusa en EPCOT.

• El primer lanzamiento inverso para una montaña rusa de Disney.

• El primer Disney Omnicoaster, donde vehículos hacen rotaciones controladas para mantener siempre a los visitantes enfocados en la acción.

• La primera atracción de Walt Disney World en presentar a los Guardianes de la Galaxia.

Una ‘mezcla impresionante’ para una montaña rusa impresionante

Al igual que las películas de “Guardianes de la Galaxia”, Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind entrelaza la música pop clásica, o “hechicería de poeta”, como diría Gamora, en la esencia de su experiencia. Las manivelas de audio a bordo de la atracción tocan melodías de los años 70 y 80 mientras los visitantes corren por el cosmos.

• Los Disney Imagineers probaron más de 100 canciones potenciales para la atracción. •Los Imagineers utilizaron una combinación de pruebas y paseos físicos para evaluar qué pistas coincidían mejor con el espíritu y el movimiento de la montaña rusa, eligiendo finalmente seis canciones en sus versiones clásicas originales:

o “September”

o “Disco Inferno”

o “Conga”

o “Everybody Wants to Rule the World”

o “I Ran”

o “One Way or Another”

• Los visitantes no sabrán qué canción escucharán cada vez que viajen hasta que saltan al espacio con los Guardianes.