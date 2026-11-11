¿Cuáles son los tres retos para la logística en México?

La cadena de suministro mexicana avanza en su proceso de digitalización,

La infraestructura la inseguridad y la falta de personal calificado se mantienen como los tres principales desafíos externos para la logística en México, de acuerdo con el 5° Estudio Comparativo de Prácticas y Tendencias en México 2026, elaborado por Deloitte y #SoyLogístico Asociación.

El diagnóstico fue presentado por Xavier Ordóñez, Socio Líder Customer & Supply Chain Strategy Spanish Latin America en Deloitte, bajo su iniciativa Heart of Business (HOBI) que se basa en 78 encuestas realizadas entre finales de 2025 y 2026 a empresas de nueve industrias, principalmente de consumo, logística, manufactura y servicios, de distintos tamaños y niveles de ingresos.

Uno de los principales focos de atención es la infraestructura, cuyas condiciones afectan directamente la productividad del autotransporte.

“El deterioro y la saturación de carreteras, puertos y aeropuertos afectan la eficiencia logística al ralentizar los traslados, reducir la productividad de las flotas y limitar el aprovechamiento de los activos, (por ejemplo, un camión que anteriormente completaba dos o tres recorridos diarios ahora puede realizar apenas uno o dos), en consecuencia, esto genera un incremento en los costos logísticos”, indicó Xavier Ordóñez.

A este escenario se suma la inseguridad, calificada como de alto impacto, ya que obliga a las empresas a fortalecer sus mecanismos de protección y reducir la vulnerabilidad de sus operaciones.

Talento especializado, otro desafío

El segundo diagnóstico más importante que se encontró fue: la disponibilidad de mano de obra calificada. “La alta competencia en zonas con parques industriales provoca que las empresas se disputen constantemente al personal calificado”, reconoció el socio líder de Deloitte.

Los profesionales de la cadena de suministro tienen niveles educativos elevados, particularmente en puestos directivos, donde sobresale la formación de maestría. Sin embargo, encontrar y retener talento sigue siendo una dificultad para las organizaciones.

Tecnología: falta aprovechar su potencial

Aunque las compañías reportan avances en digitalización y calidad de la información, el estudio identificó oportunidades para acelerar la adopción de inteligencia artificial, fortalecer la planeación y elevar la excelencia operativa.

Por ejemplo, 82 por ciento indicó que cuenta con sistemas ERP, pero 46 por ciento reconoce tener oportunidades para mejorar su aprovechamiento. Además, 78 por ciento identificó oportunidades de mejora con inteligencia artificial; sin embargo 54 por ciento no ha implementado alguna de estas herramientas.

Asimismo, el reporte reveló un claro sesgo por tamaño de empresa. Las grandes corporaciones concentran el 52 por ciento de la implementación de iniciativas para la optimización de transporte, redes logísticas, almacenes e inventarios, mientras que las medianas solo el 22 por ciento y las pequeñas el 26 por ciento.

La cadena de suministro mexicana avanza en su proceso de digitalización, pero aún enfrenta rezagos operativos y tecnológicos que limitan su competitividad. El estudio concluye que democratizar las mejores prácticas y tecnologías avanzadas hacia las PyMEs, así como la capacitación del talento, serán clave para reducir costos, elevar la productividad y fortalecer la competitividad logística del país.

Conoce el estudio completo aquí: Eficiencia en la Cadena de Suministro – Deloitte / SoyLogístico