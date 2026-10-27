Transportistas y Gobierno abren agenda tras paro; van por seguridad, impuestos e infraestructura

es atender las demandas del autotransporte en materia de seguridad en las carreteras federales.

Transportistas representantes de la Honorable Alianza Mexicana Organización de Transportistas (HAMOTAC), la Federación Méxicoamericana de Transportistas (FEMATRAC), , la Organización Integradora de Derechos Convencionales y de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) informaron que, tras las movilizaciones del paro nacional, acordaron junto con las autoridades de gobierno instalar mesas de trabajo con distintas dependencias federales y autoridades estatales.

El siguiente paso informaron será convertir los compromisos políticos alcanzados en mesas resolutivas, con plazos y mecanismos de seguimiento, una condición que el propio sector planteó como indispensable para evitar que las demandas vuelvan a quedar en la agenda sin resultados.

Hacienda: estímulos y régimen fiscal

Carlos García Álvarez, presidente de HAMOTAC, informó que durante la reunión con el secretario de Hacienda se abordaron los temas fiscales, portuarios y la revalidación vehicular vinculada con los programas de chatarrización.

El dirigente señaló que se convocará a mesas de trabajo para dar seguimiento a los avances alcanzados en materia de estímulos fiscales para el autotransporte y el régimen fiscal de los operadores.

Uno de los planteamientos será encontrar mecanismos de refinanciamiento y revalidación de unidades, en un momento en que la antigüedad del parque vehicular y el costo de renovación representan una de las principales presiones para los pequeños transportistas.

García Álvarez también destacó que los operadores no deben quedar fuera de las decisiones que impactan al sector. “Los operadores no fueron excluidos”, sostuvo, al señalar que también deberán participar en la discusión de las condiciones laborales y fiscales que afectan directamente su actividad.

En materia portuaria, el dirigente de HAMOTAC planteó además una coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), con el objetivo de mejorar la atención a los operadores y revisar la operación de los recintos portuarios.

Las organizaciones promoverán la revisión de disposiciones estatales y municipales que consideran excesivas.

Seguridad: mesa permanente con autoridades

La seguridad carretera quedó como otro de los principales acuerdos. A lo que Ignacio Granados Villanueva, vicepresidente de la Región Centro de la Organización Integradora de Derechos Convencionales, informó que se establecerá una mesa de trabajo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional.

El objetivo será atender las demandas del autotransporte en materia de seguridad en carreteras federales, así como fortalecer la coordinación institucional y establecer mecanismos de prevención.

“La estrategia también contempla incorporar a las autoridades estatales para atender la problemática particular de cada entidad, de acuerdo con sus respectivas competencias”.

El planteamiento cobra relevancia para el sector que padece de la inseguridad, los robos, las extorsiones y el cobro de piso entre los principales factores que elevan los costos de operación y ponen en riesgo a operadores y mercancías.

Infraestructura: mantenimiento y operación de autopistas

Por parte de FEMATRAC, Lauro Rincón Hernández, presidente de la organización, informó que se abrirán mesas con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y Caminos y Puentes Federales (Capufe).

La agenda incluirá conservación y mantenimiento de carreteras, operación de autopistas, servicios auxiliares y condiciones de circulación del autotransporte.

“Para los transportistas, el deterioro de la red carretera no sólo impacta los tiempos de traslado. También incrementa los costos de mantenimiento de las unidades, consumo de combustible y riesgos de seguridad”.

Por ello, Rincón Hernández consideró que la mesa de infraestructura será una de las más relevantes para el sector.

Formalización: más de 130 mil empresas en la mira

Otro de los temas centrales será la incorporación de empresas transportistas a la formalidad.

Para este punto Augusto Ramos Melo, presidente de CANACAR, informó que se instalarán mesas con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para establecer mecanismos que permitan incorporar a operadores al régimen de seguridad social.

De acuerdo con el dirigente, existen más de 130 mil empresas en la informalidad dentro del autotransporte de carga, mientras que 97 por ciento de las empresas del sector son micro y pequeñas compañías.

“La propuesta será diseñar un esquema que permita a estos transportistas incorporarse a la formalidad mediante mecanismos de tributación más sencillos y alcanzables. Entre las alternativas planteadas se encuentra retomar la posibilidad de establecer una cuota fija, que dé certidumbre a los pequeños transportistas y facilite tanto el cumplimiento fiscal como el acceso de los operadores a la seguridad social”, indicó.

El reto, agregó será evitar que una mayor fiscalización termine convirtiéndose en una carga adicional para empresas que ya enfrentan elevados costos de operación.

Jornada laboral: el reto de adaptar la ley al transporte

En cuanto a la reducción de la jornada laboral Augusto Ramos Melo dijo que también se formará una mesa de trabajo. “Se planteará ante la Secretaría del Trabajo las particularidades operativas del autotransporte y la necesidad de encontrar mecanismos para computar las horas efectivamente trabajadas, incluidas las horas extraordinarias”.

El sector busca que el nuevo esquema considere los tiempos propios de una operación que no se desarrolla exclusivamente mientras el vehículo está en movimiento.

Esperas en cruces fronterizos, casetas, zonas de carga y descarga, restaurantes o áreas de descanso forman parte de una operación logística que deberá ser diferenciada al momento de determinar las horas de trabajo del operador.

Ramos Melo señaló que el sector buscará que estas condiciones puedan acompañarse de estímulos y un régimen especial para los operadores.

Menos regulación, pero con reglas claras

La agenda acordada también incluye la revisión de la sobrerregulación que enfrenta el autotransporte en estados y municipios. CANACAR planteó que las mesas federales deberán tener continuidad en las entidades para revisar disposiciones que, desde distintos niveles de gobierno, terminan acumulándose sobre una misma operación.

El mensaje de los transportistas después del paro es claro: el objetivo ya no es sólo ser escuchados, sino obtener resultados medibles.

Los representantes del sector coincidieron en que las mesas deberán tener tiempos definidos y carácter resolutivo para que los acuerdos alcanzados no se diluyan.

El verdadero desafío comenzará ahora. Después de las movilizaciones, el autotransporte tiene abierta una interlocución directa con el Gobierno federal; la prueba será si esas negociaciones consiguen traducirse en menores costos, mayor seguridad, infraestructura funcional y reglas que permitan a las pequeñas empresas mantenerse dentro de la actividad formal.

Para este sector que mueve buena parte de los insumos y mercancías que sostienen la economía nacional, la negociación apenas comienza.