RUTA México impulsa soluciones compartidas para transformar la movilidad

puso el foco en compartir, adaptar y escalar experiencias que ya están generando resultados.

La falta de coordinación entre ciudades, instituciones y operadores limita las posibilidades de transformar la movilidad en México, donde el reto no solo consiste en mejorar los sistemas de transporte público, sino también en encontrar esquemas de financiamiento, aprovechar los datos y compartir soluciones que puedan replicarse en distintas regiones.

Ante este panorama, MOBILITY ADO realizó la tercera edición de RUTA México 2026, un encuentro que reunió en la Ciudad de México a autoridades, especialistas, empresas y organismos internacionales para discutir alternativas que permitan avanzar hacia sistemas de transporte más eficientes, seguros, accesibles y sostenibles.

“Transformar la movilidad no significa que cada ciudad, cada gobierno, cada empresa o cada operador tenga que empezar desde cero. Significa también aprender unos de otros”, señaló Francisco Trueba, director Divisional Urbanos de MOBILITY ADO.

Durante el encuentro, la agenda abordó algunos de los principales desafíos del sector: financiamiento del transporte público, transformación institucional, movilidad metropolitana centrada en las personas, uso de datos para la toma de decisiones y el papel de los sistemas de transporte en la competitividad económica. También incluyó la discusión sobre el transporte público ante el desarrollo de los trenes de pasajeros.

Uno de los ejes fue la necesidad de fortalecer la colaboración entre autoridades, empresas y operadores para que las experiencias exitosas puedan adaptarse a otras ciudades, en lugar de permanecer como iniciativas aisladas.

Se destacó que el desafío implica articular políticas públicas, infraestructura y servicios con las necesidades de movilidad de la población, particularmente en zonas metropolitanas donde los desplazamientos cotidianos rebasan los límites administrativos de los municipios.

“No solamente se trata de hacer que los sistemas funcionen mejor, sino de mejorar la calidad de vida de las personas”, afirmó Trueba.

El transporte de personal también formó parte de la discusión. En su intervención Juan Carlos Abascal, director de MOBILITY ADO Empresas, participó en el panel El transporte de personal como aliado de una movilidad compartida, en el que se abordó la integración de los desplazamientos laborales a una estrategia más amplia de movilidad.

Este segmento representa una alternativa para organizar los viajes vinculados con las actividades productivas y complementar la oferta de transporte, particularmente en corredores industriales y zonas con alta concentración de trabajadores.

La agenda también incluyó una ponencia de cierre sobre El transporte público como motor de competitividad, con la que se destacó la relación entre la eficiencia de los traslados, el acceso a oportunidades y el desarrollo económico.

En RUTA México participaron representantes de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad del Senado, la Secretaría de Movilidad y Transporte de Chiapas, la Secretaría de Economía, WRI México, la Asociación Nacional de Seguridad Vial (ANASEVI), la Unión Internacional de Transporte Público (UITP) y el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), entre otras organizaciones.

En esta tercera edición, MOBILITY ADO buscó impulsar el intercambio de experiencias entre los actores del sector para identificar prácticas que puedan replicarse y adaptarse a las condiciones de cada territorio.

El objetivo, resumió Francisco Trueba: “necesitamos aprender de lo que funciona, compartirlo y llevarlo más lejos”.