Menos compras, más electrificación: arrendadoras ajustan estrategia

Después del año histórico registrado en 2025, las empresas de arrendamiento vehicular moderaron la adquisición de unidades durante el primer trimestre de 2026. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Arrendadoras de Vehículos (AMAVe) este ajuste responde a una normalización del mercado y no a una pérdida de dinamismo del sector.

Liliana Anaya, directora general de la AMAVe, explicó que el comportamiento obedece al ajuste natural tras un periodo de compras extraordinarias y a una mayor cautela de las empresas ante el entorno económico.

El reporte dado a conocer por AMAVe y la AMDA indica que ene le primer trimestre del año del total de 381 mil vehículos ligeros vendidos en el mercado, las arrendadoras adquirieron 13 mil 842 unidades, una caída anual de 16.3 por ciento.

Sin embargo, el segmento de flotillas mantiene un desempeño sólido en el mercado nacional, con ventas por 59 mil 791 unidades, de las cuales 23.2 por ciento fueron adquiridas por las empresas afiliadas a la asociación.

Las compras de vehículos ligeros realizadas por las arrendadoras fueron principalmente de las marcas Nissan, seguida por General Motors, Stellantis, Volkswagen y Kia.

Vehículos pesados: retroceso marcado

En cuanto a vehículos pesados comercializados por la industria durante el mismo periodo, alrededor de 7 mil 277 unidades, las arrendadoras adquirieron solo 602, lo que representó un descenso de 49.9 por ciento.

En el rubro de camiones de carga incorporaron 394 unidades. Las cinco marcas que concentraron el 90.4 por ciento de las compras de las arrendadoras fueron: Isuzu, International, Freightliner Hino y Volkswagen.

En tractocamiones adquirieron 170 unidades, encabezados por Kenworth e International, mientras que el segmento de pasaje registró la menor penetración, con apenas 38 unidades para arrendamiento.

Al respecto, Fernando Noriega, presidente de la AMAVe, explicó la contracción obedece a la caída en la demanda y al hecho de que vienen de un 2024 histórico, cuando se comercializó el mayor número de unidades pesadas y tractocamiones en toda la historia de México.

“El mercado mexicano de tractocamiones y vehículos pesados parece haber “tocado piso” en sus ventas, ya se perciben señales de recuperación: se observa un ligero movimiento en cotizaciones y propuestas de arrendamiento, así como en la adquisición de unidades. El desempeño de este año dependerá en gran medida de la confianza empresarial para mantener la inversión”, señaló.

Asimismo agregó que para impulsar al sector están trabajando conla Secretaría de Economía para ver cómo a través del arrendamiento puro pueden contribuir con el Plan México impulsado por el gobierno federal para la modernización del transporte.

“Estamos en pláticas para incorporar el esquema de arrendamiento puro a los incentivos del Plan México para vehículos pesados”, adelantó Fernando Noriega.

Electromovilidad: el motor del crecimiento

Dentro del arrendamiento vehicular, la electrificación se mantiene con mayor dinamismo. De los 44 mil 183 vehículos ligeros híbridos y eléctricos ligeros vendidos en nuestro país durante el primer trimestre, 3.2 por ciento fueron adquiridas por las arrendadoras, representando 65.2 por ciento más respecto al mismo periodo del 2025.

Liliana Anaya destacó que la flota total administrada por las empresas afiliadas a la asociación se acerca ya a las 400,000 unidades, de las cuales 4 por ciento corresponde a híbridos y eléctricos.

En este mercado dijo que BYD lidera los vehículos totalmente eléctricos, seguida por Volvo y Tesla; mientras que Toyota y Nissan encabezan el segmento híbrido, seguidos por GWM y BYD.

Añadió que este portafolio de vehículos de bajas emisiones registró un crecimiento de 38.8 por ciento respecto a otros años, lo que confirma que la transición hacia una movilidad más sustentable comienza a acelerarse dentro de las flotas corporativas.

Consulta el estudio completo aquí: 2603_arrendamiento.pdf