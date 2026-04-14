Nicolás Rosales asume vicepresidencia regional de UITP para América Latina

La Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad dio a conocer que su presidente, Nicolás Rosales Pallares fue electo vicepresidente senior para América Latina de la Unión Internacional de Transporte Público (UITP), uno de los organismos más influyentes del sector a nivel global.

Su llegada a la vicepresidencia de la UITP, no sólo reconoce más de 15 años de trabajo en favor del transporte público, sino que también posiciona a México y a América Latina en un lugar más relevante dentro de la agenda global de movilidad sostenible.

Fundada en 1885, la UITP agrupa a más de 2,000 autoridades, operadores, proveedores, académicos y responsables de política pública en todo el mundo. Su misión se centra en impulsar sistemas de transporte público más limpios, eficientes y de bajas emisiones, mediante la generación de conocimiento, innovación y mejores prácticas.

El nombramiento se concretó tras un proceso de votación del Comité Ejecutivo Regional, en el que participaron 14 de los 15 miembros, otorgando a Rosales una mayoría que refleja un respaldo prácticamente unánime a su trayectoria, liderazgo y visión en materia de movilidad urbana en la región.

Además, su designación se da en un momento simbólico para el sector: la primera conmemoración del Día Mundial del Transporte Público 2026, que se celebrará el próximo 17 de abril. Una iniciativa del propio organismo internacional que se integrará al calendario internacional con el objetivo de visibilizar el papel estratégico del transporte público en la productividad de las ciudades y la construcción de un mundo más sostenible.

Un servicio ante las necesidades actuales

Nicolás Rosales ha advertido que el sector enfrenta una crisis estructural profunda. Entre los principales desafíos, destaca: la incapacidad de muchos sistemas para satisfacer plenamente las necesidades de los usuarios; la lenta recuperación de la demanda tras la pandemia, fenómeno que ha impulsado la migración hacia el automóvil particular, aplicaciones de movilidad, bicicletas y motocicletas.

Ante este escenario, el nuevo vicepresidente senior ha planteado que la clave para recuperar al usuario está en: mejorar sustancialmente la calidad del servicio e incrementar la frecuencia y garantizar las condiciones adecuadas de limpieza. A ello se suma la urgencia de avanzar en la transformación del modelo tradicional “hombre-camión” hacia esquemas empresariales formales capaces de detonar la modernización de flotas y la adopción de tecnologías de electromovilidad.

El directivo también ha subrayado que los procesos de formalización, cuando son acompañados, no sólo fortalecen la operación de los sistemas, sino que permiten dignificar las condiciones laborales de los operadores, facilitar la incorporación de innovación tecnológica y responder con mayor eficacia a los retos actuales de movilidad. En este proceso, ha insistido, que es fundamental abrir más espacios para la participación de mujeres operadoras como parte de la profesionalización del sector.

El transporte público requiere de una transformación enfocada en satisfacer las necesidades actuales de los usuarios.

Estas reflexiones formarán parte de la agenda del Congreso Internacional de Transporte 2026 (17CIT), que se llevará a cabo del 7 al 9 de mayo en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet del Instituto Politécnico Nacional, donde se darán cita líderes, especialistas y tomadores de decisiones en un momento considerado clave para redefinir el rumbo del transporte público en México.

Como parte del programa, Nicolás Rosales participará en la mesa “Cómo movernos de manera eficiente; una realidad en las ciudades”, en la que se analizarán soluciones concretas para mejorar la movilidad urbana desde una perspectiva integral.

En este contexto, el 17CIT se perfila como una plataforma estratégica para aterrizar esta visión internacional en acciones concretas que impulsen sistemas de transporte más eficientes, incluyentes y centrados en las personas. La inscripción a este encuentro es gratuita, previa registro en citamtm.org