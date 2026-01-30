Ryder refuerza su expansión con nuevo complejo logístico en Nuevo León

apoyará a las empresas que buscan optimizar sus operaciones cerca de la frontera entre México y Estados Unidos.

Impulsado por un entorno industrial en expansión, Nuevo León se consolida como uno de los principales motores económicos del país. Durante el primer semestre de 2025, la actividad industrial de la entidad registró un crecimiento acumulado de 4.6 por ciento, de acuerdo con cifras del INEGI, un contexto que ha detonado nuevas inversiones en infraestructura logística.

En respuesta a esta dinámica y a los requerimientos de sus clientes, Ryder México, subsidiaria de Ryder System, Inc., anunció la apertura de un nuevo complejo de almacenaje y distribución en la zona metropolitana de Monterrey. La inversión forma parte de la estrategia de crecimiento de la compañía en el norte del país y busca robustecer su oferta de soluciones integrales para la cadena de suministro.

“Esta nueva inversión representa un paso importante en nuestra estrategia de crecimiento en la región norte de México y refuerza nuestra capacidad para ofrecer la flexibilidad operativa que nuestros clientes requieren”, afirmó Ricardo Álvarez, vicepresidente y director general de Ryder México.

El nuevo desarrollo logístico refrenda los más de 30 años de presencia ininterrumpida de Ryder en México y fue diseñado para adaptarse a las necesidades específicas de distintos sectores productivos.

La instalación cuenta con un almacén multicliente de 21 mil metros cuadrados, más de 25 andenes y un patio de 33 mil metros cuadrados para el manejo de producto sobredimensionado, con capacidad para recibir y despachar hasta 100 vehículos de carga por día.

Además de su capacidad operativa, el complejo cumple con certificaciones internacionales como CTPAT, OEA e IMMEX, lo que garantiza altos estándares de seguridad y eficiencia. “Seguiremos expandiendo nuestra presencia e innovando para ofrecer la agilidad y flexibilidad que demanda el entorno actual”, señaló Carlos Algraves, director de Grupo de Operaciones Zona Norte.

Con esta apertura, Ryder suma su sexta ubicación en Nuevo León y refuerza su apuesta por el mercado mexicano, atendiendo a industrias como la automotriz, industrial, bienes de consumo y retail, tanto en México como en Norteamérica.