ISUZU visibiliza el factor humano del transporte con serie documental: Los Imparables

que reflejará la historia de las personas que mantienen a México en movimiento.

La movilidad y el transporte en México no solo dependen de infraestructura y tecnología, sino del esfuerzo cotidiano de miles de personas que, pese a la adversidad, no se detienen. Bajo esa premisa, ISUZU Motors de México presentó Los Imparables, una serie documental que rinde homenaje a clientes de distintas industrias y regiones del país que han encontrado en el trabajo, la resiliencia y la determinación la clave para seguir avanzando en sus negocios apoyados de la ingeniería de los camiones ISUZU.

La producción reúne 20 testimonios reales de hombres y mujeres de diversas regiones del país, cuyas actividades están estrechamente ligadas al traslado de mercancías, al desarrollo de economías locales y al funcionamiento de cadenas productivas.

Más que historias de vehículos, la serie pone el foco en quienes hacen posible que el transporte opere día a día, mostrando que la marca se ha convertido en un aliado estratégico para su crecimiento.

Durante la presentación, Mariana Cervantes, Head of Marketing de ISUZU Motors de México expresó que parte del objetivo es compartir que las marcas no se construyen únicamente con productos, sino con las personas que confían en ellos para avanzar. “Si nuestros clientes y sus negocios no se detienen, nosotros tampoco”, afirmó.

Asimismo, compartió que la serie Los Imparables está estructurada en cuatro temporadas de cinco capítulos cada una. A lo largo de los episodios, se podrá conocer los momentos de dificultad, decisiones clave y procesos de aprendizaje que reflejan la complejidad del entorno económico y operativo en el que se desenvuelven transportistas y empresarios en México.

En cuatro temporadas testimonios de 20 imparables.

El estreno de la serie se hará de forma escalonada: la primera temporada se presentará el 2 de febrero: la segunda el 27 de febrero, la tercera el 24 de marzo y la cuarta el 18 de abril de este año a través del sitio web de la armadora: El Documental - Isuzu Camiones así como de sus Redes Sociales.

En cada entrega, la serie buscará ampliar la conversación sobre el valor del esfuerzo, la continuidad operativa y la importancia de contar con socios confiables en un sector marcado por retos estructurales.

Aunque impulsada por ISUZU, la serie trasciende a la marca para convertirse en un retrato del país y de quienes, desde el transporte y la logística, mantienen a México en movimiento.