PASE impulsa el telepeaje y moderniza la movilidad en las autopistas mexicanas

El telepeaje se ha consolidado como una herramienta estratégica para modernizar la movilidad en las autopistas de México. Su implementación permite eliminar el uso de efectivo en las casetas de cobro, agilizar el tránsito vehicular y reforzar la seguridad en carretera.

Alexis Reséndiz, director general de PASE, explicó que eliminar el manejo de efectivo reduce riesgos de robo y asegura un mejor control operativo. “En el caso del transporte, los administradores de flotas pueden monitorear rutas en tiempo real, revisar transacciones, consolidar facturación y realizar conciliaciones contables mediante plataformas digitales integradas a sus sistemas de administración”.

Además, agregó que el uso de carriles exclusivos de telepeaje contribuye también a disminuir la congestión en puntos críticos, como las salidas de la Ciudad de México, acelerando el flujo vehicular y reduciendo los tiempos de espera tanto para automovilistas particulares como para flotillas corporativas.

De acuerdo con Reséndiz, detrás de la operación de un tag existe un ecosistema complejo en el que participan distintos actores. “Hay proveedores de equipos de control que instalan barreras y sensores para calcular tarifas según los ejes de los vehículos, otros colocan la infraestructura de telepeaje y, en nuestro caso, nos corresponde la distribución de los dispositivos, la gestión de pagos a concesionarios y el envío de información a las casetas”, explicó.

Retos en la adopción de TAG´s

De acuerdo con Alexis Reséndiz, la iniciativa gubernamental “Cero Efectivo”, orientada a eliminar el manejo de dinero en casetas y reforzar la seguridad vial va en crecimiento. “Como empresa estimamos un crecimiento anual de 15 por ciento en la adopción de tag’s y en el número de transacciones”.

Sin embargo, reconoció que en el camino hay desafíos en la adopción de esta tecnología, desde su correcta instalación en el parabrisas, que algunos conductores evitan por razones culturales o estéticas, hasta contar con saldo suficiente en cuentas prepago o tarjetas domiciliadas.

Para superar estas barreras, la empresa ha desarrollado dispositivos menos intrusivos, aplicaciones móviles para consulta de saldo y una red de más de 170 mil puntos de venta y recarga en todo el país, incluyendo comercios de conveniencia e instituciones financieras.

Alexis Reséndiz, director general de PASE.

“Con estas acciones fortalecemos nuestro liderazgo en telepeaje y contribuimos a la modernización del transporte en México, y el “Cero efectivo” en carreteras ofreciendo un sistema más eficiente, seguro y confiable para usuarios particulares y empresas de carga y pasaje.

Con 20 años de operación en México, PASE concentra alrededor del 80 por ciento de las transacciones en autopistas de cuota. Hasta ahora ha colocado más de 10.6 millones de tag´s, de los cuales 3.6 millones permanecen activos: tres millones en vehículos particulares y 600 mil en flotillas corporativas, donde el telepeaje ofrece beneficios directos en seguridad y eficiencia operativa.