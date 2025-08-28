Foton entrega 25 vehículos compactadores 100% eléctricos al Ayuntamiento de Hermosillo

La ciudad de Hermosillo dio un paso histórico hacia la electromovilidad urbana con la entrega de 25 compactadores 100 por ciento eléctricos para la recolección de residuos, proporcionados por LDR Solutions junto a Foton México y Fulongma México.

El presidente Municipal, Antonio Astiazarán, recibió las unidades con las que buscan mejorar la eficiencia y sostenibilidad en la recolección de residuos en la entidad.

Francisco Chávez, director general de Fotón México, destacó la magnitud del proyecto: “Esto marca un antes y un después en tecnología y electromovilidad en México. Ningún otro municipio cuenta con esta cantidad de compactadores en operación”.

Por su parte, Gabriel Quesada, director de Fulongma México, explicó que cada unidad tiene capacidad de 16.5 yardas cúbicas y puede transportar entre 6.5 y 8.5 toneladas de basura, según su composición.

“Su autonomía es de ocho horas o entre 250 y 280 kilómetros, incluso usando aire acondicionado y frenos regenerativos”, agregó.

Cabe destacar que Fulongma desarrolló la tecnología de los recolectores, mientras que Foton aportó los chasis. LDR Solutions coordinó la alianza, apoyada por una red de casi 40 distribuidores en todo el país.

Con esta entrega, Hermosillo se coloca como referente nacional en innovación urbana y gestión de residuos sostenibles. Las unidades eléctricas prometen reducir la huella de carbono y optimizar la eficiencia en la recolección diaria.