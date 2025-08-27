99minutos lanza Freight99 y redefine la logística terrestre en México

La empresa mexicana 99minutos anunció el lanzamiento de su plataforma Freight99, una vertical de su negocio, el cual está enfocada en transformar el transporte de carga en el país conectado la demanda con la oferta.

La iniciativa de la empresa llega en un contexto complejo: el mercado logístico terrestre, valuado en más de 800 mil millones de pesos al año, enfrenta la escasez de 50 mil operadores y una fuerte atomización, ya que más del 90 por ciento de los transportistas opera con flotas menores a cinco unidades.

A través de esta nueva plataforma, Freight99 inicia operaciones con 300 camiones de distintos tamaños y cobertura en 200 rutas nacionales, con la capacidad de crecer a 500 unidades mediante alianzas estratégicas con más de 40 proveedores certificados.

El modelo de Freight99 consiste en integrar flotas de distintos transportistas bajo un mismo estándar, por lo que, desde una sola plataforma, los clientes pueden cotizar, programar y asignar unidades con seguimiento en tiempo real. El sistema de gestión de transporte (TMS) planifica y documenta el viaje, la Carta Porte se genera automático, utiliza telemetría para registrar ubicación y evidencia digital, y permite elegir operadores certificados de acuerdo con precio, tiempo y condiciones.

El nuevo servicio conecta puertos, plantas y centros de distribución, ofreciendo soluciones de Full Truck Load (FTL) y arrastres desde puerto para responder a la creciente demanda de servicios logísticos en el país.

El objetivo de Freight99 es crecer su flota a 500 camiones, en este año.

De acuerdo con la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, el movimiento de contenedores en puertos mexicanos creció 3.8 por ciento en el primer cuatrimestre de 2025 frente al mismo periodo del año anterior, lo que refuerza la necesidad de servicios de arrastre más eficientes y trazables.

“El objetivo de Freight99 es entregar eficiencia, escalabilidad y trazabilidad en cada viaje. No solo movemos carga, transformamos la logística terrestre en México con tecnología avanzada y la capacidad de adaptarnos a todo tipo de operación”, destacó Santiago Saviñon, Chief Growth Officer de 99minutos.

La nueva iniciativa de la empresa destaca ya que su servicio incorpora inteligencia artificial (IA), analítica de datos y gestión inteligente de flotas, lo que permite eficiencias de hasta 20 por ciento en costos y niveles de cumplimiento superiores al 98 por ciento en citas y tránsitos. Además, al integrarse con la red de última milla y fulfillment de 99minutos, ofrece visibilidad de extremo a extremo sin necesidad de contar con flota propia.

“La confianza en la logística se construye con trazabilidad y seguridad. Con este servicio, las empresas saben en todo momento dónde está su carga y en qué condiciones viaja: combinamos monitoreo en tiempo real y protocolos de protección para que llegue a tiempo y sin sobresaltos. Ese es el estándar que queremos para México y la región”, señaló Manuel Brenner, director de Freight99.

Con Freight99, 99minutos no solo fortalece su portafolio, sino que marca un nuevo estándar en el transporte de carga pesada en México. La compañía se posiciona como un actor clave en la modernización del supply chain nacional, ofreciendo soluciones que combinan robustez, tecnología y estrategia para atender a empresas de todos los tamaños.