Jorge Orozco avanza a la segunda ronda de tiro fosa olímpica y va por la final

Jorge Orozco reavivó las esperanzas de México para obtener otra presea en los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020 tras posicionarse en el top 20 en la culminación de la primera ronda de tiro fosa olímpica masculina.

El joven originario de Guadalajara, Jalisco, se colocó en el puesto 19 al conseguir 72 unidades. En la primera fase sumó 25 puntos, luego 24 y posteriormente 23.

Este miércoles se llevará a cabo la segunda jornada por su pase a la final.

El jaliscience fue el primer mexicano en clasificar a Tokio 2020. En 2018, durante el Campeonato del Tiro de las Américas en Guadalajara obtuvo la plaza olímpica tras culminar dicha competencia en segundo lugar.

“En un primer momento durante la competencia, cuando gané el pase, no reaccioné bien a lo que pasaba, me dijeron en el momento que tenía plaza y entré en shock porque no lo creía, y pensé, gané la plaza no como quería, porque quedé en segundo lugar, pero la gané y después hubo cambios de mentalidad, preparación muy distinta porque ya no solo era un competidor más, ahora era un competidor novato con plaza a Juegos Olímpicos”, dijo a la Conade.

Por su parte, la tiradora Alejandra Ramírez culminó la primer ronda en el lugar número 12 al lograr 10 unidades.