‘Soy gay y campeón olímpico’: El inspirador mensaje de Tom Daley a la comunidad LGBT+

Tuvieron que pasar tres Juegos Olímpicos, pero por fin lo consiguió: Tom Daley puede llamarse campeón olímpico después de que él y su compañero Matty Lee sorprendieron a China y se llevaron la prueba de los clavados sincronizados en la plataforma de los 10 metros.

Daley, quien se declaró abiertamente gay hace casi ocho años, resaltó el alcance que este oro olímpico representa no solo en su carrera, sino en la historia de la comunidad LGBT+.

“Me siento increíblemente orgulloso de decir que soy gay y también campeón olímpico. Cuando era más joven, pensé que nunca lograría nada por ser quien era. Ser campeón olímpico ahora solo demuestra que puedes lograr cualquier cosa”, dijo en declaraciones recogidas por The Guardian.

El hito conseguido por Daley y su compañero no es para menos: China tenía una racha de cuatro juegos olímpicos consecutivos llevándose esta prueba. El británico justo hace cinco años se tuvo que conformar con el bronce mientras que Chen Aisen, el clavadista chino al que derrotó este martes, se colgaba el oro.

Daley subrayó la importancia de Tokio 2020 al remarcar que estos juegos los más diversos hasta ahora, pues cuentan con la participación de al menos 131 personas de la comunidad LGBT+.

“Cuando era más joven siempre me sentí como el que estaba solo y diferente y no encajaba. Había algo en mí que nunca iba a ser tan bueno como la sociedad quería que fuera. Espero que cualquier joven LGBT pueda ver que no importa cuán solo se sienta ahora, no está solo. Puedes lograr cualquier cosa“. dijo.