Estas baterías prometen cambiar la base de la movilidad.

Sabemos que el Consumer Electronics Show (CES) es el evento de tecnología de consumo más importante del mundo, o como a ellos mismos les gusta llamarlo: el evento tecnológico más poderoso del mundo, y es justo ahí donde las marcas más importantes se reúnen para mostrar sus avances tecnológicos y, sobre todo, qué es lo que están preparando hacia el futuro, que, irónicamente, cada vez podemos tenerlo de manera más inmediata.

CES 2026- Baterias

Desde hace un par de años, la compañía estadounidense Clarios ha tenido presencia en el CES con su producto principal: las baterías de bajo voltaje, que son las baterías que cualquier vehículo necesita, tanto los de motor de combustión interna, híbridos y completamente eléctricos. Para conocerla un poco mejor, Clarios cuenta con 50 plantas de manufactura, recicladoras y centros de distribución a nivel global, así como seis centros de investigación y desarrollo. Al ser la compañía que más baterías de bajo voltaje vende en el mundo con más de 150 millones de unidades anualmente en más de 150 países, también está comprometida con la sustentabilidad y el medio ambiente, es por eso que cada hora se reciclan 8,000 baterías dentro de su propia red, alcanzando un total del 99% de baterías recicladas cada hora todos los días.

A este tipo de baterías se les conoce como de bajo voltaje al ser de 12 o 48 volts, ya que las de alto voltaje, que pueden ir de los 200 a más de 800 volts, son las que se implementan en los vehículos eléctricos para alimentar el o los motores eléctricos y de esta manera generar tracción para mover el auto. A diferencia de ello, las baterías de bajo voltaje tienen que estar presentes en toda clase de vehículos, incluso híbridos y eléctricos, así como autos particulares y camiones pesados o vehículos comerciales, ya que son las encargadas de alimentar las luces, las pantallas, el sistema de sonido, el aire acondicionado y principalmente, el sistema de arranque, entre muchos otros componentes.

Ces 2026

Para darnos una idea, dentro del portafolio de marcas de Clarios están presentes la mexicana LTH; Optima, que se vende en Estados Unidos; Varta, que tiene como mercado principal China; la brasileña Heliar, la colombiana Mac, así como Delkor, que tiene presencia en todo el continente asiático.

Ces 2026- Clairos batería

La presencia de Clarios en el CES fue para anunciar tres noticias importantes. Con la primera de ellas conocimos la siguiente generación de baterías de bajo voltaje, que, si bien seguirán siendo de 12 y 48 volts, ahora el elemento principal serán los iones de sodio. Este tipo de baterías se volverán ideales para alimentar los sistemas autónomos y de seguridad de los vehículos y tendrán un diseño mucho más compacto y ligero en comparación a las baterías de ácido-plomo, así como a las de iones de litio actuales. Sin embargo, lo más importante es que dejarán de depender del litio en toda la cadena de producción, al tener de base un elemento bastante abundante en el planeta con el propio sodio, que básicamente es sal.

Este tipo de baterías aún no se encuentran en vehículos de producción, aunque Clarios ya está trabajando con marcas como Volkswagen, BMW y Mercedes-Benz, entre otras, para poderlas integrar en sus modelos antes de que termine esta misma década.

El segundo anuncio importante fue acerca de los supercapacitadores. La marca de Clarios enfocada en desarrollar estos componentes se denomina Maxwell y su función principal es liberar ráfagas de energía en milisegundos. En otras palabras, son los encargados de hacer funcionar sistemas como el mantenimiento de cambio de carril al generar ese impulso por parte del volante para corregir la trayectoria y que una batería convencional no puede hacer. Estos nuevos supercapacitores estarán llegando a los autos de producción a partir del 2028.

Como tercer y último anuncio, se dio a conocer que Clarios ya no solo integrará productos físicos dentro de su portafolio, si no que ahora contará con servicios de conexión directamente con el cliente a través de inteligencia artificial y aprendizaje automático para llevar a un nuevo nivel las baterías actuales. Una de las funciones principales de estos servicios será el monitoreo en tiempo real e información predictiva de las baterías. Es decir, el cliente, tanto particular como de flotillas, podrá saber el estado de salud de la batería y el momento ideal para cambiarla. De hecho, en México ya se está llevando a cabo un programa piloto con las baterías LTH en donde los clientes pueden conocer el estado de su batería en tiempo real a través de la app o la página web.