Paga menos por streamings: Así funciona Lank para compartir Netflix y más con amigos o desconocidos

¿Quieres ver una serie o película pero no está en las plataformas de streaming que pagas actualmente? Para que evites gastar más dinero en nuevas plataformas o recurrir a la piratería, hay servicios con los que puedes pagar menos y hacer equipo con tus amigos o ayudarte con gente de todo el mundo. Una de ellas es Lank.

La empresa funciona como una especie de regulador para que personas de diferentes regiones del mundo compartan sus servicios de streaming y con ello paguen menos.

A través de Lank no tendrás que esperar a que tu amigo que tiene un plan de Spotify familiar ‘se apiade de ti’ y te incluya en el servicio para que pagues menos, sino que la plataforma de Lank siempre hay grupos disponibles de personas con las que puedes pagar paquetes familiares o servicios que benefician a más de una persona, todo de forma transparente y sin necesidad de descargar aplicaciones para ver piratería.

¿Cuánto gastamos al año en servicios de streaming según la Condusef?

Los gastos en plataformas de streaming se han vuelto cada vez más grandes para las personas, y esto no solo por el aumento en los competidores, sino porque cada vez más servicios se manejan mediante la suscripción mensual, lo que hace que en vez de tener un servicio por el que pagas una cantidad total, debas desembolsar periodicamente.

Por ejemplo, Apple te cobra mensualmente por almacenamiento en una nube para que grabes videos o descargues música en tu celular sin temor a quedarte sin espacio.

Microsoft es otro ejemplo, ya que desde hace años ofrece su paquetería de Office con pagos mensuales, lo que abre una posibilidad a los consumidores de obtener los programas mes con mes en lugar de pagarlos solo una vez. Esto supone una ventaja porque los servicios se pueden usar cuando se decida; sin embargo, se suma a los demás gastos considerados como ‘hormiga’, lo que puede afectar tu cartera quincena con quincena.

De acuerdo con la Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios y Servicios Financieros (Condusef), los mexicanos gastan cerca de 10 mil 200 pesos al año en plataformas de streaming, sobre todo si tienen alrededor de cinco servicios contratados.

Debido al gasto, Lank es una opción para que pagues menos por más servicios, de manera legal y sin comprometer tus gastos personales para que ya no te identifiques con este meme:

(Instagram: @elmemias)

¿Qué es Lank y cómo funciona?

Lank es una plataforma con base en Chile y disponible para México, con la que puedes acceder a una plataforma de streaming contratada por otra persona y con ello dividir el gasto de la suscripción.

Esto hace que las personas utilicen una suscripción “multiusuario”, lo que permite ahorrar dinero, ya que en vez de que todos paguen 129 pesos por el servicio mensual individual de Spotify, paguen 33 pesos del plan familiar, que es para seis personas por tan solo 200 pesos al mes.

Además, si tienes una cuenta que tiene la posibilidad de unir a más usuarios, puedes compartirla. Por ejemplo, si contrataste Netflix con el servicio de usuarios extra, puedes hacer un grupo en el que compartes con alguien más que no tiene el servicio.

Ahora puede que te preguntes, ¿cómo se comparten las plataformas de streaming a través de Lank? La respuesta es con las credenciales, es decir, con los usuarios y contraseñas.

Si entras a un grupo donde comparten MAX, por poner un ejemplo, el administrador te deberá brindar usuario y contraseña para que entres desde tus dispositivos.

Lo mismo pasa si tienes un grupo: deberás compartir el usuario o correo electrónico y contraseña que uses para entrar a la aplicación.

Con ello, Lank solo funciona como un espacio en el que se comparte la información de los usuarios, contraseñas y pagos. Cabe destacar que no se trata de na Android Application Package (APK) o un sitio de piratería, sino que sirve para brindarte la información que necesitas para entrar de manera legal a las aplicaciones oficiales.

¿Cómo obtener un servicio a menor precio en Lank?

Lo primero que debes hacer es crear una cuenta con tu correo electrónico.

con tu correo electrónico. Da clic en el botón ‘quiero una suscripción’ .

. Selecciona el tipo de servicio que desees : deportes, películas y series, software, gaming, inteligencia artificial, bienestar, música o educación.

: deportes, películas y series, software, gaming, inteligencia artificial, bienestar, música o educación. Una vez que entres a la sección de tu preferencia, da clic en la plataforma de streaming que decidas , para que conozcas los grupos disponibles según el país en el que vives.

, para que conozcas los grupos disponibles según el país en el que vives. Lank te dice cuánto sería el precio que pagarías por plataforma de streaming, ya sea que quieras pagar de manera mensual, trimestral o anual según las ofertas que tenga la plataforma.

según las ofertas que tenga la plataforma. Da clic en cualquiera de los grupos que estén disponibles. Ten en cuenta que los administradores y usuarios se valoran con ‘coronas’, y quienes tienen más son más reconocidos o tienen mayor tiempo administrando grupos, por lo que son más confiables.

y quienes tienen más son más reconocidos o tienen mayor tiempo administrando grupos, por lo que son más confiables. Cuando encuentres el grupo al que quieras unirte, selecciona el tipo de pago , ingresa tu correo electrónico y acepta términos y condiciones para finalmente dar clic en ‘pagar ahora’.

, ingresa tu correo electrónico y acepta términos y condiciones para finalmente dar clic en ‘pagar ahora’. Llena los datos solicitados de pago y finalmente recibirás las credenciales de acceso a la plataforma de streaming.

¿Cómo hacer un grupo en Lank con una de mis plataformas de streaming?

Selecciona la aplicación que ya tengas contratada y que tenga cupos disponibles.

y que tenga cupos disponibles. Da clic en el tipo de plan que tengas. Hay aplicaciones como Apple que tienen distintos servicios y precios .

. Lank te dirá cuánto dinero puedes recuperar mensualmente con cada cupo que compartas.

con cada cupo que compartas. Selecciona cuántos cupos tienes disponibles. Por ejemplo, si en casa compartes un plan familiar de Spotify, que es para seis personas, con tu mamá y tu hermana, te quedan tres espacios disponibles.

Por ejemplo, si en casa compartes un plan familiar de Spotify, que es para seis personas, con tu mamá y tu hermana, te quedan tres espacios disponibles. Selecciona qué tipo de grupo quieres: privado o público. El grupo privado sirve si deseas compartir con amigos, y el público si quieres compartir con cualquier persona que desee entrar a la plataforma.

privado o público. El grupo privado sirve si deseas compartir con amigos, y el público si quieres compartir con cualquier persona que desee entrar a la plataforma. Llena los datos solicitados para que se compruebe que tienes la plataforma, además de los datos de las credenciales para que los usuarios los tengan una vez que se unan al grupo. Hay aplicaciones en las que no son necesarias las credenciales , sino que directamente puedes añadir al usuario, como es el caso de Apple One.

, sino que directamente puedes añadir al usuario, como es el caso de Apple One. Comienza a recibir los pagos de quienes se unan a tu grupo en Lank.

¿Qué pasa si no me pagan en Lank?

En caso de que no recibas el pago de usuarios en Lank, puedes quejarte con el servicio de ayuda que está disponible en la página.

Lank eliminará a los usuarios que no paguen y volverá a ponerte disponible para quienes quieran acceder a las plataformas de streaming que compartes.

Ahora bien, si eres tú quien hace cosas como cambiar las contraseñas o sacar a gente del servicio contratado sin motivo, Lank sacará a las personas de tu grupo y las asignará en otro.

Cualquier cambio en credenciales o en los servicios puedes comunicarlo a la gente en el grupo, que tiene un botón especial para contactarte, así como tú a ellos.

¿Qué servicios de streaming están disponibles en Lank?

Lank es una plataforma que actualmente se encuentra disponible en México, Perú y Chile, y las plataformas de streaming que tiene disponibles para compartir son:

Deportes

Actualmente pasa que debes tener varios servicios contratados para disfrutar la experiencia del deporte por completo. Por ejemplo, si eres fan del futbol requieres de Max para ver la UEFA Champions League y la Premier League, VIX para ver partidos de la Liga Mx que no se pasan en televisión abierta o ESPN para ver la Serie A.

Lo mismo pasa con la división entre televisoras para ver la temporada de la National League Football (NFL) o las carreras de la Fórmula 1. Y algunas de las plataformas de streaming en las que te puedes ahorrar una ‘lana’ con Lank son:

Combo +.

Disney con anuncios.

Fox Sports.

MLS.

NBA League Pass.

Star+.

(Bloomberg)

Películas y series

Si salió una nueva película o serie, pero no se encuentra en las plataformas que tienes, o si movieron tu serie favorita de un servicio a otro, puedes ahorrar dinero con Lank en estos servicios:

(Bloomberg)

Software

Otros servicios que no necesariamente son de entretenimiento, sino que te pueden servir para trabajar, también están disponibles en Lank. Estos son algunos ejemplos:

Apple One.

Avast.

Canva Pro.

Dropbox.

Gestor de Contraseñas.

Google One.

Office 365.

VPN.

(Bloomberg)

Gaming

Hay fans de los videojuegos que deben dejar de jugar cierta consola para pagar otra, y Lank ofrece la posibilidad de ahorrar dinero en las cuentas de Nintendo, mismas que se pueden compartir.

Con ello, si tienes un XBOX y una Nintendo Switch en tu casa, ya no debes preocuparte por cuál pase de juegos debes pagar cada mes, sino ahorrar con el de Nintendo y así ahorrar, pagando 39 pesos al mes.

(Bloomberg)

Inteligencia artificial

Algunos de los principales servicios de Inteligencia Artificial en el mundo ya tienen un cobro similar al de otras plataformas de streaming, y para evitar que se vuelva un gasto que afecte tu bolsillo, Lank ofrece grupos para compartir ChatGPT 4.

Actualmente, el servicio de ChatGPT 4 tiene un precio de 20 dólares al mes, cerca de 400 pesos mexicanos, por lo que Lank te ayudaría a pagar menos dinero por el acceso a una de las más sofisticadas inteligencias artificiales que existen.

(Bloomberg)

Bienestar

Algunas aplicaciones de control de sueño y para meditar también están disponibles en Lank:

Calm.

Gaia.

Música

Si eres fan de la música posiblemente te has enfrentado a las múltiples opciones que ofrecen las plataformas de streaming, pero no puedes acceder a todas ellas sin desembolsar buena parte de tu dinero.

Desde la calidad de audio superior al resto que ofrece TIDAL, las sesiones y herramientas especiales que ofrece Spotify, o los conciertos y contenido exclusivo que brinda Apple Music, así como su experiencia en Dolby Atmos, es posible que quieras escuchar todo, y Lank te permite ahorrar en algunos de estos servicios:

(Bloomberg)

Educación

Ya sea para aprender idiomas o para acceder a libros, Lank te ofrece grupos para que pagues menos en servicios como:

(Bloomberg)

Consejos de expertos en tecnología para usar Lank

Paco Web, experto en tecnología y quien comparte videos explicando el riesgo de diferentes plataformas, programas y aplicaciones, señala que no hay nada ilegal con Lank, y que es una plataforma confiable.

En ese sentido, recomienda hacer los pagos a tiempo si buscas unirte a una plataforma en streaming, así como usar un correo distinto a los que usas cotidianamente si vas a prestar alguna aplicación que tengas contratada.

Por ejemplo, si vas a compartir tu cuenta de Amazon, se recomienda que el servicio que tienes contratado lo cambies a un correo electrónico que no uses normalmente, esto para que no se le de un mal uso de parte de otros usuarios. Además, es importante que uses una contraseña diferente en la plataforma de streaming y en el correo electrónico.

Finalmente, otro consejo es aprovechar las ‘coronas’ que da la aplicación a cada usuario, ya que con eso Lank te puede ofrecer descuentos exclusivos, así como cupones que puedes cambiar para pagar menos dinero en cada uno de los grupos a los que quieras acceder por una plataforma de streaming.