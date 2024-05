Relevo en Apple: ¿Quiénes son las ‘manos del Rey’ que pueden reemplazar a Tim Cook como CEO?

Durante la presentación de los nuevos modelos de iPad, la atención se centró en los dispositivos que incluyen inteligencia artificial, mientras que Tim Cook, CEO de Apple, se robó las miradas con sus tenis Nike ‘made on iPad’, unas zapatillas diseñadas desde el principio en la tableta las cuales han logrado ‘esconder’ al ‘elefante blanco en la habitación’: ¿Quién dirigirá la empresa una vez que el mandamás se retire?.

Entre las razones para no hablar de la pregunta que amenaza con cambiar las cosas en Cupertino, California, y en una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo están las iPads, cuyas características implican una mejora sin cambios drásticos en el precio en comparación con modelos anteriores.

De acuerdo con el sitio oficial de la empresa, el precio de las nuevas iPad en México inicia en 12 mil 999 pesos para el modelo de entrada –de 11 pulgadas y 128 GB de almacenamiento–, mientras que el dispositivo con mayor capacidad tiene un costo de 32 mil 999 pesos y características como 1TB de almacenamiento y la capacidad de hacer llamadas desde el dispositivo aún sin un iPhone cerca.

Por más deslumbrante que sean los nuevos dispositivos, éstos no pueden rejuvenecer a Tim Cook, quien está cerca del retiro, lo que implica que otra persona tomará las riendas de la empresa fundada por Steve Jobs, quien falleció el 5 de octubre de 2011.

El posible retiro de Tim Cook abre una interrogante sobre quién será su sucesor. Para analizar los posibles efectos de la salida y dar a conocer quiénes podrían tomar el papel de sucesor de Tim Cook como CEO de Apple, empresa valuada en 2.8 billones de dólares, Mark Gurman y David Gura, de Bloomberg, participaron en un podcast en el que se barajaron nombres.

¿Quién es Tim Cook, el directivo de Apple que ‘abrazó’ las ideas de Steve Jobs?

Tim Cook no ha hablado sobre su posible retiro; sin embargo, dentro de Apple ya hay especulación sobre el futuro de la empresa. (David Paul Morris/Photographer: David Paul Morris/)

Desde hace 13 años, Tim Cook es EL jefe de Apple. Como directivo fue el encargado de tomar la batuta que Steve Jobs dejó al morir a causa de un cáncer de páncreas y convirtió a Apple en una empresa récord al ser la primera valuada en tres billones de dólares.

Si bien Cook no ha dicho nada sobre su retiro, Mark Gurman, periodista que ha cubierto a Apple por 15 años, asegura que ya hay especulaciones sobre quién podría tomar su lugar. “Tim Cook es más grande que la mayoría de directores ejecutivos del S&P 500. Ha estado en Apple durante 25 años”, dijo. Además, la empresa de la manzana mordida se encuentra en una posición precaria: La mayoría de su equipo ejecutivo tiene alrededor de 60 años o probablemente tendría entre sesenta y tantos años cuando Tim Cook se jubile. Esta situación, dice el especialista, “dejaría a la empresa con muy pocas opciones razonables”.

Gurman agrega que una de las misiones de Cook en Apple es elegir a su sucesor y explica que “un CEO Apple debe ser visionario para lanzar nuevos productos al mercado o necesita encontrar a un visionario y asociarse con él para llevar esos nuevos productos al mercado”.

¿Cómo era la relación de Steve Jobs con Tim Cook?

“Eran cercanos. No diría que eran mejores amigos, diría que en muchos sentidos eran socios. Steve Jobs fue la mente del diseño. Era la persona que ideaba estos nuevos productos y Tim Cook era el encargado de ejecutarlos. Cuando Steve Jobs renunció y finalmente falleció, lo que Apple perdió fue esa especie de visionario que ideaba nuevos tipos de categorías de productos, nuevos diseños, nuevas experiencias de usuario”, asegura Gurman.

Tras la muerte de Steve Jobs, Cook se aseguró de que Apple aprovechará el éxito dle iPhone y le ‘puso nitro’ al smartphone con accesorios como el Apple Watch, que recientemente reveló su modelo más reciente, los Airpods y el desarrollo de nuevas iPads.

Además, Tim Cook ha encabezado la incursión de Apple en las producciones cinematográficas y la emisión de la tarjeta de crédito de Apple.

¿A cuánto asciende la fortuna de Tim Cook?

Pese a ser EL jefe de una de las empresas más valiosas del mundo, el CEO de Apple no aparece en la lista de los 500 hombres más ricos del mundo que realiza Bloomberg.

De acuerdo con el sitio Celeb Net Worth, Tim Cook, nacido el 1 de noviembre de 1960, cuenta con una fortuna valuada en mil 500 millones de dólaras, cifra que ha acumulado como directivo de Apple.

En varias entrevistas, Tim Cook ha declarado que planea donar la mayor parte de su fortuna antes de morir y ya ha donado decenas de millones a varias organizaciones benéficas.

¿Quiénes pueden reemplazar a Tim Cook como el CEO de Apple Inc? Estos son los nombres que se conocen

Uno de los candidatos que aparecen al principio de la lista de posibles relevos de Tim Cook como CEO de Apple es Jeff Williams, actual director de operaciones de la empresa con sede en Cupertino, California.

En su cargo como COO de Apple, Williams dirige todas las operaciones de Apple. Está a cargo de la cadena de suministro, de los esfuerzos de atención médica, de la ingeniería de hardware y software del Apple Watch. Además se involucró en proyectos como el auto eléctrico de Apple, que fue cancelado, el desarrollo de la nueva revolución, los Apple Vision Pro. “Mucha gente lo ha llamado el Tim Cook de Tim Cook”, señala Gurman.

No obstante, Williams tiene un problema: Está a punto de cumplir 60 años. “Si Cook se jubila dentro de tres a cinco años, no puedes nombrar a Jeff Williams, de 66 años, como director ejecutivo de Apple. A Wall Street, al mercado, a los empleados, a la junta directiva probablemente no les agradaría mucho esa idea. No se puede designar a alguien para un mandato de dos a cinco años como nuevo director ejecutivo de una empresa tan grande e importante como Apple”.

El CEO Tim Cook convirtió a Apple en la primera empresa valuada en tres billones de dólares. (Indranil Aditya/Bloomberg)

Otra posibilidad es el nombramiento de Craig Federighi, actual responsable de ingeniería de software. No obstante, tanto Gurman como Gura coinciden en que es posible que Federighi no tenga la visión empresarial necesaria para dirigir toda la empresa.

De acuerdo con Gura, Deirdre O’Brien, quien supervisa las operaciones minoristas en expansión de Apple en todo el mundo, aparece en la lista de posibles CEO de Apple si Tim Cook dice adiós a la compañía.

Entre la baraja de candidatos a suplir a Tim Cook aparece un directivo menor a 50 años y que es el vicepresidente senior de Ingeniería de Hardware: John Ternus.

Temus se unió al equipo ejecutivo de Apple en 2021. Ha ascendido rápidamente de rango, puesto que comenzó como vicepresidente a cargo de ingeniería informática Mac, añadió al iPad y el Apple Watch. Actualmente está a cargo de todo el hardware que genera dinero para Apple.

“Se ha convertido en una cara cada vez más importante en la empresa. Ha sido cada vez más promocionado. Trabaja con los reguladores en términos de leyes de derecho a reparar. Por eso se está convirtiendo en una parte importante de la historia de Apple”, explicó Gurman.

¿Qué ha hecho y qué pendientes tiene Tim Cook en Apple?

Previo a la presentación del iPad, Apple ha visto una desaceleración en las ventas, al tiempo que recibe golpes de los reguladores en Estados Unidos y la Unión Europea. Por s fuera poco, los planes del coche de Apple se cancelaron.

En ese escenario, Gurman considera que Apple hará hasta lo imposible para evitar el retiro de Tim Cook en los próximos años, debido a que se trata de una persona “eficaz”, que es reconocida por Wall Street lo ama.

“Creo que Tim Cook será el director ejecutivo de Apple mientras quiera serlo y no renunciará un día antes. Esta es la gran conclusión de Bloomberg News”, finalizó.

Con información de Bloomberg.