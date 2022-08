Latin America Summit se llevará a cabo en México por primera vez

El futuro del e-commerce ya está aquí. La sexta edición del Latin America Summit, evento anual organizado por la fintech de pagos EBANX que promueve una inmersión profunda en el panorama de negocios y pagos digitales en mercados emergentes, saldrá de Brasil para llegar a la Ciudad de México por primera vez.

En este evento que se llevará a cabo del 12 al 15 de septiembre próximo en la capital mexicana, se fomentarán espacios de discusión sobre la revolución digital que está surgiendo en América Latina y otras regiones emergentes, dijeron los organizadores a través de un comunicado

Asimismo se observa el crecimiento expresivo de los mercados de comercio digital, ya sea a nivel del consumidor final, con retail online, digital gaming y streaming, ya sea a nivel de las empresas de LatAm consumidoras de computación en la nube, SaaS y otros servicios B2B.

Representantes de empresas digitales reconocidas a nivel mundial como Adobe, ByteDance (TikTok), Canva, Disney+, Electronic Arts, Garena, Samsung, Spotify y Uber son algunos de los que ya están confirmados para el evento Latin America Summit.

Se hablará sobre los escenarios que se presentarán los próximos años con respecto a los negocios, oportunidades, nuevos métodos (y digitalización) de pago alternativos – que ya responden por 30 por ciento del volumen total de comercio digital en LatAm, según datos de Beyond Bordes 2021/2022, de EBANX –, soluciones Buy Now, Pay Later (BNPL), pagos en tiempo real como el Pix en Brasil y las tendencias de pagos en la web 3.0: se cubrirá la vanguardia de las tecnologías de pago actuales y lo que está por venir.

Conexiones en el Latin America Summit 2022

Uno de los primeros momentos del evento invita a todos a reflexionar sobre la sociedad latinoamericana. Rigoberta Menchú, guatemalteca Premio Nobel de la Paz, activista de los derechos humanos y destacada defensora de los derechos de los indígenas, compartirá su visión sobre la reconciliación étnico-cultural en América Latina.

Entre los contenidos de negocios, los expertos más relevantes del sector compartirán su visión, experiencia y conocimientos desde los nuevos marcos normativos y los pagos en tiempo real hasta la revolución digital que impulsa al ecosistema de tecnología y el comercio digital en LatAm – esperado para crecer 31 por ciento al año hasta 2025, según Beyond Bordes Special Eition 2022, una aceleración comparable solo a la de mercados asiáticos.

Entre los reconocidos panelistas que participarán en las conferencias durante el Latin America Summit de EBANX, se contará con la presencia de Kiki Del Valle, vicepresidenta Ejecutiva de Desarrollo de Mercados para Mastercard América Latina y el Caribe.

En el liderazgo de las estrategias de negocio digital e innovación de Mastercard, Kiki hablará de los grandes proyectos de la compañía basados en el comportamiento de los consumidores y las necesidades de los comercios en Latinoamérica, que han llevado a Mastercard centrarse en productos y soluciones financieras basadas en cripto y blockchain, BNPL, capacidades “multi-rail” y seguridad digital.

Con más de 38 millones de usuarios activos, Mercado Pago, el brazo financiero del gigante latinoamericano de comercio electrónico Mercado Libre, también estará presente en el Latin America Summit de EBANX. Pedro Rivas, gerente general de la empresa en México, hablará del camino recorrido para consolidarse como uno de los mayores jugadores de consumo y pagos digitales en América Latina.

También ya están confirmadas como keynotes en el summit otras tres empresas líderes que están revolucionando la industria de los pagos, los servicios financieros y el mercado digital en América Latina: Nubank, Rappi y Ualá.

Fundada en Brasil en 2013, la plataforma digital de servicios financieros Nubank tiene alrededor de 60 millones de clientes, considerando su país de origen y también México y Colombia, hacia donde se expandió en 2019 y 2020 respectivamente.

La multilatina de tecnología Rappi está apostando por una estrategia de super app para expandir su negocio más allá del delivery en América Latina, con brazos en el sector fintech y en solución de pagos online con Paga con Rappi, que viene creciendo de manera acelerada.

Por su vez, el unicornio argentino Ualá está presente en México desde 2020, además de Colombia y su país de origen. Con más de 4 millones de tarjetas emitidas sólo en Argentina, la compañía tecnológica participará en el evento para hablar de la conexión entre las billeteras digitales, la inclusión financiera y la recurrencia.