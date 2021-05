La Champions será exclusiva de HBO Max en México

HBO Max Latinoamérica transmitirá en exclusiva para México la Champions League, así lo dio a conocer la marca este miércoles en sus redes sociales.

La transmisión será a partir de la próxima temporada porque la actual termina antes de 29 de junio, fecha de lanzamiento de la plataforma de streaming.

Tengo dos palabras para ti: CHAMPIONS LEAGUE 🏆

Exclusivo para #HBOMax solo en México. — HBO Max Latinoamérica (@HBOMaxLA) May 26, 2021

HBO Max es el servicio de streaming de WarnerMedia y estará disponible en México y el resto de América. La plataforma informó que tendrá dos planes de suscripción: estándar por 149.00 pesos y móvil por 99 pesos.

Algunos de los contenidos que se podrán disfrutar son In the Heights, el nuevo musical de Lin-Manuel Miranda; The Suicide Squad, la película de superhéroes de DC Comics, y Space Jam: Una nueva era, protagonizada por LeBron James.