¿Tomas Ozempic? Influencers de TikTok comparten sus vivencias de los efectos secundarios

Todos los días, decenas de personas acuden a Jennifer Witherspoon, ex directora de un consultorio dental sin formación médica, en busca de ayuda para controlar las náuseas, los dolores de cabeza y otros efectos secundarios que pueden surgir al tomar inyecciones para bajar de peso. Incluso elaboró un modelo de respuesta para ayudarla a leer rápidamente los mensajes.

“La gente se ofreció a pagarme, me rogaron que iniciara un podcast, me pidieron que llamara a sus cuñadas, querían que llamara a su médico”, dijo. “Una señora incluso me invitó a su boda”. Incluso la productora de Oprah se acercó para presentar uno de sus videos en un especial en horario de máxima audiencia.

¿Qué hace que el consejo de Witherspoon sea tan atractivo? Está llenando un vacío. Como usuaria de Mounjaro, Witherspoon descubrió formas de minimizar sus propios efectos secundarios, sin la orientación del médico que le recetó el medicamento. En agosto de 2022, comenzó a compartir esa sabiduría en TikTok con cientos de miles de personas.

“Me conocen como la chica de los efectos secundarios”, dijo.

Los influencers han encontrado una audiencia desesperada por información. A medida que aumenta la demanda de medicamentos GLP-1 que causan pérdida de peso, como Ozempic de Novo Nordisk A/S y Mounjaro de Eli Lilly & Co, más personas los obtienen de fuentes que ofrecen poca o ninguna atención de seguimiento. Más de la mitad de las varias docenas de empresas de telesalud estadounidenses que ofrecen GLP-1 se lanzaron después de que Ozempic llegara al mercado en 2018, según datos compilados por Bloomberg. Algunos tienen experiencia real y servicios personalizados, pero otros ofrecen poco más allá de las recetas que reparten.

Y aunque el número de médicos certificados en obesidad se ha más que duplicado desde 2018, el número de recetas solo para Ozempic ha crecido más del 5 mil por ciento en ese mismo período, hasta alrededor de 20 millones el año pasado. “La mayoría de los médicos tienen muy poca o ninguna formación relacionada con el tratamiento de la obesidad”, afirmó Kimberly Gudzune, directora médica de la Junta Estadounidense de Medicina de la Obesidad. Si bien Ozempic y Mounjaro son técnicamente medicamentos para la diabetes, a menudo se usan para perder peso. Las inyecciones con los mismos ingredientes activos se comercializan con nombres diferentes, Wegovy de Novo y Zepbound de Lilly, específicamente para la obesidad.

Hay mucho “tomarse de la mano” al recetar medicamentos GLP-1, dijo Robert Kushner, especialista en obesidad de Northwestern Medicine. Él y varios expertos en obesidad le dijeron a Bloomberg que llevó tiempo desarrollar las mejores prácticas. Muchos aprendieron a aumentar la dosis en el transcurso de una serie de semanas o meses. Lo que es mejor para un paciente también puede no funcionar bien para otros, por lo que es importante coordinar con un médico mientras se toman los medicamentos, dijeron.

No todo el mundo recibe ese tipo de tratamiento. Holly Lofton , directora del programa médico de control de peso de NYU Langone Health, tiene pacientes que acudieron por primera vez a dermatólogos o empresas de telesalud en busca de medicamentos para bajar de peso y no recibieron la supervisión adecuada. Otro médico dijo que algunos pacientes acudieron a él después de terminar en el hospital con deshidratación porque no se les recomendó beber más agua mientras tomaban un medicamento GLP-1.

Witherspoon dijo que la mayoría de las personas que acuden a ella dicen que les recetaron los medicamentos especialistas no especializados en obesidad, como un obstetra-ginecólogo o un médico general, quienes nunca les dijeron que ciertos alimentos o comportamientos podrían empeorar los efectos secundarios. Para ellos, los TikTokers como ella son una fuente confiable de información.

“Jen es como mi médico”, dijo Ashley Hamilton, quien comenzó a tomar Ozempic para perder peso en mayo pasado.

Cuando el proveedor de atención primaria de Hamilton le sugirió que tratara las náuseas que experimentó por la inyección con un medicamento llamado Zofran, supo por TikTok que podría empeorar el estreñimiento que también estaba experimentando. En cambio, la mujer de 37 años optó por suplementos de magnesio y modificó su ingesta de alimentos y agua, consejos que aprendió en las redes sociales.

Los profesionales médicos no aconsejan a los pacientes que busquen consejos de salud en TikTok, donde abunda la desinformación. Según especialisitas, algunas de las recomendaciones que circulan por ahí, como cambiar el lugar de inyección para reducir las náuseas, no tienen evidencia científica que las respalde. Pero los médicos dicen que parte de la información compartida entre los pacientes en TikTok, como los consejos para reducir el consumo de alimentos grasos y beber más agua, es positiva.

Witherspoon advierte que no es doctora, diciendo que no es una profesional médica y que solo está compartiendo su experiencia personal. Pero prácticamente no hay supervisión de lo que ella y otras personas influyentes como ella hacen o dicen. TikTok prohíbe la desinformación médica o de salud pública dañina, incluido desalentar a las personas de obtener atención médica adecuada para una enfermedad potencialmente mortal, dijo un portavoz. La empresa eliminará vídeos, suspenderá ciertos privilegios de publicación o prohibirá a los usuarios por completo. No está claro si contenido como el de Witherspoon cumple con ese criterio.

Incluso si los pacientes están en contacto con un especialista, algunos confían más fácilmente en sus pares, especialmente si han tenido experiencias negativas con el sistema médico antes.

Las tiktokers que cuentan su experiencia con Mounjaro

Branneisha Cooper comenzó a publicar en TikTok sobre Mounjaro por esa misma razón. “Cuando se trata de mujeres negras que acuden a proveedores médicos, simplemente no nos toman tan en serio como a otras personas”, dijo. “Tener mi cara en línea, espero que eso ayude a generar más confianza”. Uno de sus consejos es beber un batido de proteínas antes de la inyección para evitar efectos secundarios.

Fredi Pepper también ha encontrado un grupo ávido de información. La maestra de escuela jubilada de 70 años dijo que aprendió a manejar los efectos secundarios de Mounjaro con TikTok. Sin embargo, sus amigos no pasan el tiempo allí. Ella ayuda a administrar un grupo de Facebook llamado “Zepbound / Mounjaro Women Over 60 Support” para quienes no están en la aplicación. Para los aún menos conocedores de las redes sociales, ella comparte su sabiduría con ellos fuera de línea.

Este efecto de las redes sociales puede ayudar a explicar por qué los medicamentos más nuevos, Mounjaro y Wegovy, comenzaron con tasas más bajas de informes de efectos secundarios que sus pares más antiguos, dicen los médicos.

Cuando Ozempic salió a la luz por primera vez en 2018, hubo una avalancha de quejas de pacientes sobre vómitos, diarrea y reacciones aún más alarmantes, como pancreatitis, según un análisis de Bloomberg de decenas de miles de casos enviados a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

Sin embargo, con el tiempo, los informes de tales eventos, incluidos aquellos tan graves que enviaron a las personas al hospital o pusieron en peligro la vida, han disminuido dramáticamente, según el análisis. Los informes de efectos secundarios asociados con los medicamentos tienden a disminuir con el tiempo, en parte porque los médicos perfeccionan sus conductas de prescripción. Pero es notable que, para empezar, los medicamentos más nuevos en el mercado tienen tasas mucho más bajas de efectos secundarios informados.}

¿Qué pasa con los efectos secundarios de Ozempic y otros medicamentos?

Los portavoces de Lilly y Novo dijeron que la seguridad del paciente es una prioridad absoluta para los fabricantes de medicamentos y recomiendan que quienes experimenten efectos secundarios hablen con su proveedor de atención médica.

Los médicos y reguladores están especialmente alerta por los efectos secundarios peligrosos de las vacunas contra la obesidad. Un puñado de tratamientos aprobados para bajar de peso han sido retirados del mercado debido a vínculos con problemas de salud graves, incluidos suicidio y daño cardíaco. Los reguladores europeos están investigando informes de pensamientos suicidas de pacientes con GLP-1.

Pero incluso en comparación con otros medicamentos, los informes de eventos adversos graves ante la FDA entre los GLP-1 son bajos, según el análisis de Bloomberg.

Los datos de efectos secundarios de la FDA no son una visión exhaustiva de todos los pacientes que toman los medicamentos y tienen sus limitaciones porque son autoinformados. Se necesitan ensayos clínicos y estudios científicos más sólidos para obtener una imagen completa de los riesgos.

Pero la marcada diferencia en la tasa de informes de efectos secundarios entre los GLP-1 más nuevos y otros fármacos sugiere que es probable que las personas toleren mejor los primeros. Y las redes sociales parecen estar teniendo un impacto.

Los médicos ahora se están dando cuenta de que si quieren mantenerse al día con las mejores prácticas y llegar a los pacientes, también deben estar en TikTok. Daniel Rosen, cirujano bariátrico y especialista en obesidad, tiene más de 57 mil seguidores en la aplicación. Entre las visitas a los pacientes, publica vídeos y responde a comentarios y mensajes. La información llega en ambos sentidos con los pacientes: él responde preguntas y les pregunta qué están aprendiendo de sus experiencias. “Es la próxima frontera”, dijo.