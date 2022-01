¿Por qué tanto optimismo? La pandemia no acabará hasta que terminen los contagios: expertos

La pandemia de COVID-19 terminará hasta que se acabe con los contagios a nivel mundial y el 90 por ciento de la población tenga alguna dosis de la vacuna, afirmaron expertos en salud durante el EF Meet Point Virtual. Pandemia ¿Qué esperar de ómicron?

Ante las voces que afirman que los altos índices de contagios por ómicron podrían poner fin a la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, como la de Huego López-Gatell, los especialistas aseguraron que las pandemias no terminan por sí solas y que se necesita disminuir con la tasa de contagios y lograr la detección temprana de la enfermedad para que esto ocurra.

“Mientras el virus se esté replicando, surgirán nuevas variantes. El virus sufre mutaciones conforme se reproduce. Disminuir la tasa de contagios es fundamental como una estrategia para reducir la aparición de nuevas variantes. Témenos que entender esto: la pandemia no termina hasta que no hayamos terminado con los contagios a nivel mundial”, afirmó el doctor Carlos del Río, profesor distinguido en la División de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Emory, en Atlanta.

Por su parte, el doctor Andreu Comas, profesor e investigador del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de SLP, sentenció que la pandemia solo terminará cuando el coronavirus se convierta en una “enfermedad estacional y más del 90 por ciento de la población mundial esté vacunada”.

“No entiendo el optimismo por decir que ómicron va a ser el fin de la pandemia. Ninguna pandemia viral en la historia de nuestro planeta se ha detenido por sí sola. Mientras tengamos continentes como África, con baja vacunación, con alto nivel de desnutrición, de VIH, mientras no tengamos controles internacionales para evitar alguien positivo ingrese a cualquier país, no haya detección temprana y a nivel mundial no se entienda que tenemos que cortar la transmisión a través de aislamiento y el uso del cubrebocas, tenemos el riesgo de que surjan nuevas variantes de alto escape”, declaró.

Asimismo, el experto afirmó que México es un buen candidato para la aparición de una nueva variante de alta transmisión del COVID-19, justo como pasó en Reino Unido, Brasil, India. “Necesitamos una concientización global de cuáles son las medidas para parar la transmisión”,

El doctor Carlos del Río reiteró que la pandemia no terminará cuando nosotros queramos y que el problema radica en que sigue habiendo un gran porcentaje de transmisibilidad.

“Creo que temporalmente va a ver tanta gente contagiada por ómicron que por un momento tendremos un respiro limitado. Tenemos que entender que debemos estar mejor preparados. Es un buen momento para repensar la estrategia que vamos a seguir”, sugirió.

¿Cuándo dejaremos de usar cubrebocas?

Durante el Foro organizado por El Financiero, el doctor Andreu Comas señaló que el uso del cubrebocas se extenderá durante los próximos meses, incluso años.

“No sabemos cuándo dejaremos de usarlo, pero tarde o temprano va a pasar. ¿Cuándo ocurrirá? Cuando tengamos una gran parte de la población vacunada, cuando entendamos que si estoy enfermo no puedo salir, cuando vacunemos a los niños, en ese momento vamos a poder dejar de usar el cubrebocas”.

“Mientras seamos egoístas, y no nos importen los demás, esto va a ser una historia de nunca acabar”, agregó.