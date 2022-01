COVID-19: Niños hospitalizados pueden sufrir daños neurológicos, revela estudio

Cefalea, encefalopatía aguda, convulsiones y hasta psicosis son algunos de los daños neurológicos que desarrollaron niños que fueron hospitalizados por COVID-19, reveló un estudio hecho por el Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh.

Publicado en Pediratric Neurology, el estudio fue realizado sobre mil 493 menores distribuidos en 30 centros pediátricos de cuidados intensivos en todo el mundo.

El 86 por ciento de los niños estaba diagnosticado con COVID-19 grave, mientras que el 14 por ciento tenía síndrome inflamatorio multisistémico (MIS-C), que de acuerdo con la institución “generalmente aparece varias semanas después de eliminar el virus y se caracteriza por fiebre, inflamación y disfunción orgánica”.

Las reacciones neurológicas más comunes en los niños que estaban en cuidados por COVID-19 grave eran dolor de cabeza, encefalopatía aguda y convulsiones. Los menores con MIS-C habían desarrollado mareos, dolor de cabeza y encefalopatía aguda.

Algunos casos incluso desarrollaron pérdida de olfato, deterioro de la visión, accidente cerebrovascular y psicosis.

La doctora Erika Fink, principal de la investigación, señaló que la tasa de mortalidad en menores por COVID-19 es “baja”, sin embargo, “este estudio muestra que la frecuencia de las manifestaciones neurológicas es alta, y en realidad puede ser más alta de lo que encontramos porque estos síntomas no siempre están documentados en el registro médico o no son evaluables. Por ejemplo, no podemos saber si un bebé tiene dolor de cabeza”.

De acuerdo con la autoridad en medicina, actualmente se está trabajando en una base de datos para rastrear las manifestaciones neurológicas en los niños que hayan tenido COVID-19 agudo u otro tipo de infecciones.

¿Y cuáles son otras secuelas en los niños?

El 24 de enero, la diputada federal priista, Ana Lilia Herrera, presentó en compañía de autoridades de la Universidad Iberoamericana (IBERO) y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), una encuesta acerca del impacto de la pandemia de COVID-19 en la salud de los niños, de mayo de 2020 a octubre de 2021.

A través de un video en You Tube, donde se dieron a conocer los resultados de la encuesta telefónica llamada ENCOVID-19 Infancia, la directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (Equide) de la IBERO, Graciela Teruel, expresó que la manifestación de síntomas de ansiedad severos apareció en casas donde viven menores.

“Aunque no hay indicadores de ansiedad en los niños, si habían pesadillas frecuentes, dejar de comer o hacerlo en exceso, subir de peso, dolor de cabeza, tristeza y falta de ánimo, esto nos dice que hay un foco rojo, pues pueden empezar a presentar problemas de salud mental”, explicó.

Además, Graciela señaló que el 8 por ciento de los hogares encuestados con uno o más niños dentro de ellos reportaron que mínimo algún menor no se inscribió a la escuela en el ciclo escolar 2021-2022.

La encuesta indica que más del 40 por ciento de niños que abandonaron fue en el nivel primaria, 19 por ciento en secundaria y un cuarto más en preparatoria. Al diálogo se unieron diferentes diputadas de otros partidos, incluyendo a Margarita Zavala. Puedes ver la charla completa en este enlace.