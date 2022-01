¿La vacuna de Moderna es más eficaz que la de Pfizer?

Un nuevo estudio publicado por la revista The New England Journal of Medicine explica que tras recibir la vacuna de Moderna hay una menor propensión a infectarse de SARS-CoV-2 respecto a vacunarse con la dosis de Pfizer.

“Sin embargo, ambas vacunas generaron una fuerte protección contra la hospitalización y la muerte relacionadas con la COVID-19″, dice el estudio llevado a cabo en Qatar.

El análisis investigó los datos clínicos de más de 380 mil personas inmunizadas entre diciembre de 2020 y octubre de 2021.

Lo que pudieron observar los científicos es que la eficacia de ambas vacunas decae con el tiempo, aunque esto no quita que ambas vacunas sean eficaces contra el coronavirus.









“Ambas vacunas también tuvieron patrones notablemente similares de acumulación de protección, comenzando desde la primera dosis y luego disminuyendo unos meses después de la segunda dosis.”, concluye el estudio.