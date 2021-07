¿Las personas vacunadas contra COVID ya no son contagiosas? Te tenemos malas noticias

Estar vacunado contra el COVID-19, sin importar el tipo de vacuna que recibas, te ofrece una amplia protección contra el SARS-CoV-2 y evita, en un porcentaje cercano al 100 por ciento, que te enfermes gravemente y fallezcas.

Sin embargo, te tenemos una mala noticia: aún puedes portar el virus y ser una persona contagiosa.

Una nueva investigación mostró que las personas vacunadas que, posterior a su inmunización, se llegan a infectar portan una cantidad significativa del virus, lo que contradice las observaciones anteriores de que los inoculados no eran infecciosos, informó The New York Times.

Dicha investigación mostró que estos llamados “casos de avance” tienen el virus en la nariz y la garganta, dijo el documento publicado por el rotativo, el cual cita a la directora de los CDC de Estados Unidos, Rochelle Walensky.

Estos datos, que ayudaron a generar la última recomendación de uso de cubrebocas en el vecino del norte, mostraron que, incluso sin síntomas, la variante delta puede ser tan contagiosa para las personas inoculadas como para las que no han recibido sus inyecciones.

En tanto, la vacunación mundial alcanzó un nuevo hito debido a que 4 mil millones de dosis ya fueron administradas en todo el planeta, por lo que es la mayor campaña de inoculación de la historia.

En México, la Secretaría de Salud informó este jueves que en el país se aplicaron un millón 176 mil 387 nuevas dosis, por lo que el total ascendió a 64 millones 489 mil 596 inoculaciones.

A través de un comunicado, la dependencia precisó que suman 45 millones 66 mil 28 las personas vacunadas. De ese total, 25 millones 205 mil 90 han recibido esquemas completos (de dos dosis o una, como es el caso de la vacuna Cansino). En tanto que, 19 millones 860 mil 938 personas han sido vacunadas con nuevos esquemas.

La institución indicó que 50 por ciento de la población mayor de 18 años ha recibido al menos una dosis en el país.