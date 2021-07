Los 10 síntomas que auguran un COVID-19 prologando

Si bien la mayoría de las personas contagiadas con SARS-CoV-2 presenta una enfermedad de leve a moderada, y el tiempo promedio de recuperación es de entre dos y tres semanas, hay quienes pueden presentar síntomas hasta por 12 semanas o más.

Las personas con una enfermedad prolongada experimentan una amplia gama de síntomas físicos y mentales. Los 10 síntomas más prevalentes son fatiga, dificultad para respirar, dolor muscular, dolor en las articulaciones, dolor de cabeza, tos, dolor en el pecho, alteración del olfato, alteración del gusto y diarrea, de acuerdo con una nueva revisión publicada por el Journal of the Royal Society of Medicine.

Otros síntomas comunes fueron deterioro cognitivo, pérdida de memoria, ansiedad y trastornos del sueño.

Más allá de los síntomas y complicaciones, las personas con COVID-19 prolongado a menudo informaron problemas de calidad de vida, salud mental y empleo deteriorados.

Según la publicación, la presencia de más de cinco de los síntomas mencionados en la primera semana de infección aguda se asocia significativamente con el desarrollo de COVID-19 prolongado, independientemente de la edad o el sexo.

De acuerdo con la revisión publicada el 15 de julio pasado, las opciones de tratamiento son actualmente limitadas debido a que no se conocen bien los mecanismos que sustentan el COVID-19 prolongado.

Si bien todavía existen incertidumbres sobre el manejo óptimo de los pacientes con COVID-19 prolongado, varios países han elaborado guías clínicas para ayudar a los médicos.

Los pacientes pueden requerir atención multidisciplinaria que involucre el monitoreo a largo plazo de los síntomas para identificar posibles complicaciones a fin de una intervención clínica y la necesidad de rehabilitación física, salud mental y apoyo de servicios sociales.

La amplia gama de posibles síntomas y complicaciones que pueden experimentar los pacientes con COVID-19 prolongado destaca la necesidad de una comprensión más profunda del curso clínico de la afección.

Agrega que hay una necesidad urgente de mejores modelos de atención más integrados para apoyar y tratar a los pacientes con COVID-19 prolongado con el fin de mejorar los resultados clínicos, por lo que se requieren sistemas de salud resilientes para garantizar respuestas eficientes y efectivas a los desafíos de salud futuros.