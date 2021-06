Primer caso de COVID-19 pudo aparecer en octubre de 2019 en China, según estudio

A casi más de un año y medio de la pandemia, comunidades científicas siguen interrogándose por conocer el origen del SARS-CoV-2 y la fecha exacta del primer caso en todo el mundo.

Pese a que no hay ninguna confirmación exacta hasta el momento, un nuevo estudio titulado ‘Dating first cases of COVID-19’ publicado en la revista ‘PLOS Pathogens’ señala que el primer caso pudo presentarse entre octubre y noviembre en China.

Oficialmente, el primer caso identificado se produjo a inicios de diciembre de 2019, sin embargo, el estudio abre la posibilidad de que el virus infectó a varias personas en meses anteriores, sin que se tuviera registro por parte de las autoridades médicas.

Investigadores de la Universidad de Kent, de Gran Bretaña, readaptaron un modelo matemático utilizado por científicos de la conservación para determinar la fecha de extinción de una especie, basada en los últimos avistamientos registrado.

Para este análisis, invirtieron el método para determinar la fecha en la que probablemente se originó el COVID-19, según las fechas en las que se produjeron algunos de los primeros casos en 203 países del mundo.

El estudió identificó que existe la probabilidad de que el primer caso de produjo en China a principios de octubre y mediados de noviembre de 2019. Lo más probable es que el primer caso surgiera el 17 de noviembre, y que la enfermedad se expandiera por el mundo en enero de 2020.

Estos resultados abren la posibilidad de pensar que la pandemia surgió antes y creció exponencialmente con mayor velocidad, de lo que se tiene registrado ante la Organización Mundial de la Salud.

En esa misma sintonía, David Roberts, Jeremy Rossman e Ivan Jaric, autores del estudio, indicaron que el COVID-19 pudo propagarse en los primeros cinco países fuera de China, más temprano de lo que se cree.

Por ejemplo, se estima que el primer caso de Japón pudo presentarse el 3 de enero; en Europa, el primer contagio pudo haberse presentado en España el 12 de enero; en Estados Unidos, el 16 de enero; mientras que Brasil, el 19 de febrero.

El grupo de investigadores indicó que el método podría aplicarse para comprender mejor la propagación de otras enfermedades infecciosas en el futuro. Sin embargo, añadieron que se necesita mayor conocimiento sobre los orígenes del COVID-19 para el beneficio de la humanidad.