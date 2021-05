En la mira el ‘punto débil’ del coronavirus: Universidad de Zúrich, Berna y Cork

El coronavirus podría tener al fin ‘un punto débil’, así lo revela el estudio ‘Structural basis of ribosomal frameshifting during translation of the SARS-CoV-2 RNA genome’ , publicado en la revista Sciense y realizado por científicos de la Universidad Politécnica Federal de Zúrich, en colaboración con académicos de las universidades de Berna y Cork.

Los especialistas develaron por primera vez las interacciones entre el genoma viral y el ribosoma celular en el proceso de contagio por COVID-19.

En el estudio se presentó la estructura de un ribosoma de mamífero con COVID. Los experimentos bioquímicos validaron las observaciones estructurales y revelaron características mecánicas y reguladoras que influyen en la eficiencia de la multiplicación del virus.

’'Nuestros resultados proporcionan una descripción mecanicista del cambio de multiplicación que se produce durante la traducción del genoma del SARS-CoV-2 y revelan las características que pueden ser explotadas por el virus para controlar con precisión el cálculo de las proteínas virales en diferentes etapas de la infección’', se informa en el artículo.

Estudios anteriores hablan de que varios compuestos pueden inhibir la multiplicación del coronavirus, no obstante, este estudio ahora proporciona información sobre los efectos de estos compuestos en los niveles de SARS-CoV-2 en las células infectadas.

En la experimentación ambos compuestos redujeron la replicación viral de tres a cuatro veces y no hicieron daño a las células enfermas. Sin embargo, uno de los dos redujo la replicación viral al inhibir el desplazamiento del marco ribosómico, mientras que el otro podría actuar a través de un mecanismo diferente.

Los científicos afirman que este descubrimiento será útil para desarrollar mejores tratamientos en pacientes con COVID-19.