¿Tuviste COVID y ya quieres ver a tu familia? Espera... te decimos después de cuántos días dejas de ser contagioso

Si una persona tuvo COVID-19 o estuvo en contacto con alguien que lo obtuvo tendrá que aislarse al menos 14 días para dejar de ser contagioso y el fin de su aislamiento debe depender de la realización de pruebas.

De acuerdo con información del Gobierno de México, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud, estos son los periodos en los que una persona deja de ser contagiosa, de acuerdo con su exposición al virus, síntomas y otros factores.

Personas con síntomas leves.- Estos pacientes dejan de ser contagiosos 14 días después de la desaparición de los síntomas, de acuerdo con información del Gobierno de México.

Personas con síntomas graves- Estos individuos dejan de propagar el virus 14 días después de que terminaron sus síntomas.

Personas con síntomas graves y con sistema inmunitario gravemente debilitado (inmunodeprimido).-Estas personas pueden estar con otras después de quedarse en casa hasta 20 días después de la aparición inicial de los síntomas.

Estos pacientes que están gravemente inmunodeprimidos podrían necesitar realizarse una prueba de detección del virus para determinar cuándo pueden volver a estar cerca de otras personas, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Personas que no tuvieron síntomas.- Un estudio publicado en agosto pasado en la revista Journal of the American Medical Association reveló que cerca del 30 por ciento de los pacientes que dan positivo con el coronavirus son asintomáticos.

Los investigadores descubrieron que a pesar de no presentar síntomas, los pacientes son portadores de la misma cantidad de virus que los pacientes con síntomas y ambos permanecen con esa carga viral durante el mismo tiempo.

Vicente Soriano, médico especialista en enfermedades infecciosas y genética clínica y exasesor de la Organización Mundial de la Salud, indicó en entrevista con BBC que es difícil saber cuánto tiempo son contagiosos los asintomáticos.

“Con los asintomáticos no se sabe por cuánto tiempo pueden ser contagiosos”, explica Vicente Soriano.

“Básicamente, las personas asintomáticas pueden transmitir virus a otros durante una semana, igual que los que tienen síntomas, pero a menos que la persona se haga un test de antígeno (para detectar que tuvo la enfermedad) o una PCR, esa persona pasa desapercibida”, agregó el experto.

“Pero la capacidad de contagiar a otros, de transmitir ese virus a otros se prolonga de 7 a 10 días más”, explicó el especialista.

Por eso, la importancia de usar cubrebocas y conservar el distanciamiento social.

Personas asintomáticas, pero que tuvieron contacto con alguien que tiene COVID-19.- Contacto significa vivir con alguien que tiene la enfermedad o haber estado a menos de un metro de distancia de alguien que tiene la enfermedad.

En estos casos, estos individuos deberán de aislarse 14 días, incluso si no tienen síntomas o tienen síntomas leves.

Es necesario indicar que de acuerdo con las organizaciones de la Salud, todos los pacientes mencionados anteriormente deben acudir a consulta médica.