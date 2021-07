¿Buscas qué ver? Checa las 10 series y películas más populares de Netflix en este fin de semana

Un poco de comedia, terror y romance es lo que tiene Netflix este fin de semana en el top 10 de las series y películas más vistas en México. Prepara las palomitas y ponte cómodo porque aquí te contamos todos los detalles.

1. Cielo rojo sangre

En el número uno se encuentra la película de miedo y suspenso original de Netflix Cielo rojo sangre: Un grupo de terroristas secuestra un vuelo trasatlántico nocturno, y una mujer que sufre una extraña enfermedad revela un secreto mostruoso para salvar a su hijo.

2. Guerra de Vecinos

Si lo que quieres es un rato de diversión y muchas risas, esta serie que cuenta con una temporada de ocho episodios de 30 minutos cada uno es para ti. Dos familias completamente opuestas terminan viviendo en el mismo barrio pudiente, donde las matriarcas desatan una épica guerra que tiene consecuencias inesperadas.

3. La última carta de amor

Para vivir un fin de semana lleno de romance, en el número tres se coloca la película La última carta de amor. Este filme cuenta la vida de una periodista que encuentra una valiosa colección de cartas de amor y resuelve descifrar el misterio mientras vive su propia historia de romance.

4. La cocinera de Castamar

Esta serie consta de una temporada de 10 episodios con una duración aproximada de 60 minutos cada uno. La historia sigue la vida de Clara Belmonte, quien comienza a cocinar para el Duque de Castamar. Ambos deberán luchar para estar juntos a pesar de su diferencia de clases.

5. Trollhunters el despertar de los titanes

Para ver un contenido en familia, esta entrega de los Cuentos de Arcadia creados por Guillermo del Toro es la mejor opción: los héroes Trollhunters, Los 3 de abajo y los Magos se unen para luchar contra un misterioso enemigo que amenaza con apoderarse de sus mundos y de la tierra.

6. Amos del Universo: Revelación

Si lo tuyo son las producciones animadas, esta serie que recoge las historias no resueltas de la serie de televisión animada original de 1983 He-Man and the Masters of the Universe es para ti. Después de que una calamitosa batalla destruye Eternia, Teela forma una alianza inesperada para evitar el fin del universo.

7. Falsa identidad

La telenovela estadounidense Falsa identidad, la cual cuenta con dos temporadas, estrenó su primera entrega en septiembre del 2018. Actualmente en Netflix se encuentran disponibles los 91 capítulos, de aproximadamente 41 minutos cada uno, de la primera temporada y desde el mes de abril se puede acceder a la temporada dos que tiene 80 episodios.

8. Yo nunca

En el lugar número ocho se encuentra la segunda temporada de la serie Yo nunca, la cual consta de 10 capítulos con una aproximada duración de 30 minutos cada uno. Luego de un trauma reciente, Devi comienza su último año escolar donde buscará quitarse las etiquetas viejas y ser popular una vez por todas.

9. Yo soy Betty la fea

El noveno lugar lo ocupa una telenovela colombiana que, si bien fue lanzada en televisión en el año de 1999, se ha mantenido durante mucho tiempo dentro del top 10 de las series y películas más vistas en Netflix.

Yo soy Betty, la fea cuenta con 335 capítulos y sigue la vida de Betty, una mujer que dedicó todo su tiempo a estudiar debido a que era poco agraciada, hasta que un día entra a trabajar a la empresa Ecomoda y conoce a Armando Mendoza, sucesos que cambian su vida.

10. Sexo y Vida

Esta serie original de Netflix sigue la vida de una mujer, en la cual su pasado sexual choca con su presente como esposa y madre de familia cuando el chico malo con quien no deja de fantasear irrumpe de nuevo en su vida.

Esta serie es protagonizada por Mike Vogel, Sarah Shahi, Adam Demos y Margaret Odette. Hasta ahora cuenta con una temporada de ocho capítulos de menos de una hora cada uno.